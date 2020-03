Źródło: PAP

W odbywającej się w niedzielę pierwszej turze wyborów samorządowych we Francji odnotowano najniższą w historii frekwencję. Do godz. 17 do urn poszło 38,77 proc. Francuzów, o 16 pkt. proc. mniej niż w poprzednich wyborach samorządowych w 2014 roku o tej samej porze.