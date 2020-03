O obowiązku poddania się samoizolacji poinformowało ministerstwo zdrowia tej azjatyckiej republiki.

Podróżni, w tym Singapurczycy, którzy w ostatnich dwóch tygodniach odwiedzili wymienione kraje, nie będą mogli wychodzić z domów i hoteli.

Osoby objęte obowiązkiem samoizolacji będą musiały dostarczyć służbom imigracyjnym potwierdzenie, że będą przebywały pod wskazanym przez siebie adresem. Takim potwierdzeniem może być rezerwacja hotelowa albo informacja o mieszkaniu należącym do podróżnego lub członka jego rodziny.

Obywatele ośmiu państw ASEAN (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej) przed planowaną podróżą do Singapuru będą musieli uzyskać pisemne zezwolenie tamtejszego ministerstwa zdrowia. Obowiązkowej kwarantannie nie będą się musieli poddawać jedynie obywatele sąsiedniej Malezji przekraczający granice lądowe i morskie. Jak przekazał minister rozwoju narodowego Lawrence Wong, ok. 300 tys. osób codziennie podróżuje w ten sposób. Malezja jest dla miasta-państwa rezerwuarem siły roboczej i podstawowych produktów, a rząd Singapuru podkreśla, że wprowadzane obostrzenia nie wpłyną na przepływ ludzi i towarów. Oba kraje w rozmowach dwustronnych mają wypracować osobne rozwiązania, które to zagwarantują.

W Singapurze obowiązuje wprowadzony wcześniej całkowity zakaz wjazdu i tranzytu dla podróżnych, niezależnie od obywatelstwa, którzy w poprzedzających 14 dniach byli w Chinach, Francji, Niemczech, Włoszech, Iranie, Korei Południowej lub Hiszpanii. Przylatujący z tych krajów obywatele i stali rezydenci Singapuru oraz osoby z długoterminowymi pozwoleniami na pobyt otrzymują surowo egzekwowany nakaz samoizolacji w domach. Dodatkowo wszyscy przyjezdni z gorączką albo innymi objawami chorób układu oddechowego przechodzą na granicy test na Covid-19.

Ministerstwo zdrowia zaleca Singapurczykom, by przełożyli wszystkie podróże zagraniczne, które nie są konieczne. Z kolei ministerstwo edukacji poinformowało w poniedziałek, że singapurskie uczelnie zawieszą do końca lipca wymianę zagraniczną, w której uczestniczą ich studenci i wykładowcy. Osoby przebywające za granicą w ramach wymiany akademickiej i staży zostaną poproszone o jak najszybszy powrót.

Tomasz Augustyniak (PAP)