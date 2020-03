W związku z koronawirusem nie unikniemy deficytu budżetowego, wszyscy wiemy, co się dzieje; więc widać, że sytuacja będzie trudniejsza i warunki się pogorszą - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej.

"Nie mamy wątpliwości, że ta sytuacja się pogorszy (...) nie tylko u nas, ale również na świecie. Na pewno nie unikniemy deficytu budżetowego, to już w tej chwili widać" - powiedział prezydent.

"Musimy się liczyć z tym, że sytuacja będzie trudniejsza, że warunki nam się pogorszą. Musimy robić wszystko, co w naszej mocy, abyśmy przetrwali i chcę państwa zapewnić, że robimy" - zaznaczył. Prezydent wyraził nadzieję, że "ta tarcza antykryzysowa będzie uruchomiona i że w ten sposób uda nam się, nie tylko z tego kryzysu epidemiologicznego, ale że wyjdziemy w efekcie także z trudnej sytuacji gospodarczej".

Mówił również o tym, że brakuje środków ochrony osobistej, a wiele placówek zgłasza niedobory. "Poszukujemy ich w tej chwili na świecie. Wszędzie, gdzie się tylko da" - mówił. "Zobowiązałem się, że skontaktuję się dosłownie w najbliższym czasie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, którego znam osobiście i którego poproszę o to, aby Chiny, które są największym na świecie producentem tego rodzaju środków ochrony bezpośredniej personalnej, udostępniły nam więcej tego typu wyposażenia - powiedział.

Wyraził przekonanie, że jest to możliwe. "Mam nadzieję, że ta prośba zostanie wysłuchana, oczywiście my to zakupimy, bo są na to środki i nie będziemy ich na to szczędzić" - zaznaczył.

Gwarancje BGK

W przypadku kredytów zaciąganych przez przedsiębiorców będzie zwiększenie gwarancji przez BGK do 80 proc. wartości kredytu; NBP i KNF mają realizować działania, które będą chronić polski system bankowy - zapowiedział w środę prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej.

Prezydent podkreślił, że obecny kryzys ma charakter ogólnoświatowy, zatem program musiał zakładać, że polskie instytucje muszą radzić sobie same, bez zewnętrznej pomocy, z jednoczesnym osłanianiem naszego sektora finansowego.

"Bo to jest także wielkie zadanie, które spocznie na NBP i KNF, aby również realizować takie działania, które będą chroniły nasz system bankowy, żeby on funkcjonował. To zwiększenie także gwarancji na kredyty, które czy to już wzięli przedsiębiorcy, czy to dopiero wezmą przedsiębiorcy, na bardzo dobrych warunkach - ale zwiększenie gwarancji tych kredytów ze strony BGK. Te gwarancje będą do 80 proc. wartości kredytu" - zapowiedział Andrzej Duda.

Zaznaczył, że chodzi o to, by w jak największym stopniu ochronić przedsiębiorców, jako że spodziewa się, że trudności będą jeszcze większe.

Prezydent wyraził wdzięczność premierowi, ministrom i ekspertom za przygotowanie pakietu antykryzysowego, ale dziękował też "wszystkim rodakom, którzy w heroiczny sposób działają w ostatnich dniach". Podkreślił, że mówi nie tylko o personelu medycznym, ale też osobom, które sprzedają żywność w sklepach; tym, którzy pracują w transporcie, pilotom, którzy transportują Polaków do ojczyzny oraz wszystkim, którzy zachowując się odpowiedzialnie chronią innych.

Pakiet osłonowy dla firm

W pakiecie osłonowym dla przedsiębiorców m.in. odsunięcie płatności ZUS, rozłożenie składek na ZUS na raty i system wypłaty wynagrodzeń tym, którzy z różnych powodów nie mogą świadczyć pracy - poinformował w środę prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej.

Rada Gabinetowa była poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował na Facebooku o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2.

Prezydent podkreślił na konferencji prasowej, że wypracowany pakiet dla przedsiębiorców i pracowników zawiera "różnego rodzaju ulgi, zwolnienia i przesunięcia spłat". "Czyli można powiedzieć takie swoiste właśnie wakacje chociażby, jeżeli chodzi o ZUS, o odroczenie płatności ZUS-u. Możliwość rozłożenia tego ZUS-u na raty." - poinformował Duda.

Jak dodał, w pakiecie będzie wprowadzony system wynagrodzeń dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą świadczyć pracy. "To jest ręka wyciągnięta i do pracowników, i do przedsiębiorców, bo jest wielu ludzi, którzy są cennymi pracownikami, niezwykle doświadczonymi, zaufanymi dla przedsiębiorców. I liczymy się z tym, że wielu przedsiębiorców stanie w dramatycznej sytuacji, że bez pomocy będą musieli takich ludzi zwolnić" - podkreślił Andrzej Duda.

"Więc po to, aby była ta możliwość utrzymania wspólnym wysiłkiem tych miejsc pracy, wysiłkiem z jednej strony państwa polskiego, ale z drugiej strony także i samego pracownika i przedsiębiorcy, utrzymania tych miejsc pracy, ale także i zapewnienia możliwości przetrwania i pracownikom i przedsiębiorcom, będzie wprowadzone specjalne rozwiązanie, z którego mamy nadzieję, że wszyscy ci którzy znajdą się w trudnej sytuacji, będą mogli skorzystać" - mówił prezydent.

>>> Polecamy: RPP obniżyła stopy procentowe do najniższego poziomu w historii