GPW: Zmiana harmonogramu sesji niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne



Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ocenia, że wprowadzenie zmiany harmonogramu sesji giełdowej jest w obecnych warunkach bardzo trudne i niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne zarówno z organizacyjnego, jak i technicznego punktu widzenia. Dlatego GPW jest przeciwna takiemu rozwiązaniu, podano w komentarzu do propozycji skrócenia sesji giełdowej.

"Zmiana harmonogramu sesji nie jest jedynie zmianą godzin w jakim przeprowadzane są transakcje. Konieczne jest zsynchronizowanie wielu systemów informatycznych, zmiana parametrów generowania produktów informacyjnych, wszystkich operacji, które odbywają się w systemach zarówno przed, jak i po sesji" - czytamy w komunikacie.

Ewentualna zmiana nie mogłaby dotyczyć wyłącznie GPW, ale również spółek z Grupy GPW: GPW Benchmark (obsługa indeksów giełdowych i sesje WIBOR/WIBID) i BondSpot (dystrybucja przez GPW komunikatów z TBSP oraz wyliczanie TBSP Index na potrzeby NBP), podano także.

Jak wskazuje GPW, takie zmiany wymagają szczegółowych przygotowań, testowania, a przede wszystkim osobistej obecności pracowników GPW oraz spółek grupy w budynku Centrum Giełdowego. Wymagają też stawienia się w pracy pracowników biur maklerskich, bez których nie będzie możliwe przetestowanie systemu. Dla wszystkich tych osób wzrośnie w związku z tym ryzyko zarażenia koronawirusem. Z uwagi na ich bezpieczeństwo i bezpieczeństwo całego obrotu nie możemy sobie na to pozwolić.

"System transakcyjny i stowarzyszone z nim inne systemy pracują obecnie bez problemów i między innymi dlatego możliwa jest obsługa zdalna. Zmiana harmonogramu może wygenerować nam incydenty które w normalnej sytuacji można rozwiązać szybko - w przypadku pracy zdalnej na pewno wiązać się to będzie z większym nakładem czasu/wysiłku i ryzykiem turbulencji technicznych dla całego rynku" - podsumowano.

Izba Domów Maklerskich (IDM) poinformowała dziś, że zwróciła się ponownie do zarządu GPW z wnioskiem o pilne skrócenie sesji giełdowej do godz. 16:15 ze skutkiem natychmiastowym. Pierwszy wniosek o zmianę godzin sesji został przekazany do zarządu GPW 26 lutego 2020 r.

W ocenie IDM, skrócenie godzin trwania sesji przynosi istotne korzyści dla rynku, takie jak poprawa płynności oraz obniżenie kosztów działalności domów maklerskich. Izba wskazała, że skrócenie sesji nie rodzi negatywnych skutków, takich jak spadek obrotów na rynku czy przychodów spółki prowadzącej rynek regulowany, jak i branży maklerskiej. Jednocześnie skrócenie sesji wpłynie pozytywnie na działalność domów i biur maklerskich, które w wyniku zagrożenia epidemiologicznego w kraju, wprowadzają zmiany w organizacji pracy.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)