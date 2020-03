Według telewizji ułaskawieni więźniowie nie wrócą już do więzień. Podkreślono, że połowa z tych, którzy mają być uwolnieni, to więźniowie polityczni.

To druga tego rodzaju decyzja w Iranie w ciągu ostatnich dwóch dni. We wtorek władze Iranu ogłosiły tymczasowe uwolnienie 85 tys. więźniów z powodu szerzącej się w kraju epidemii koronawirusa. Rzecznik ministerstwa sprawiedliwości Golamhosejn Esmaili mówił, że połowa to także więźniowie polityczni.

Do wypuszczenia więźniów doszło tydzień po tym, gdy specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka w Iranie zaapelował do władz w Teheranie o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych. Wskazał, że zakłady karne są przepełnione i są siedliskiem chorób - w tym Covid-19. (PAP)