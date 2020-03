PKO BP przekazał ok. 9 mln zł dla służb medycznych, prowadzi akcję informacyjną



Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa PKO Bank Polski przekazał blisko 9 mln zł na wsparcie służb medycznych. Bank aktywnie prowadzi także akcję informacyjno-edukacyjną w swoich placówkach na terenie kraju, podał PKO BP.

PKO Bank Polski angażuje się w działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Głównym ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom banku, a także lokalnym społecznościom w całej Polsce, podano.

"PKO Bank Polski odpowiada na wyzwania i potrzeby społeczne, dlatego włączył się w pomoc, m.in. przez bezpośrednie wsparcie finansowe na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Przekazał 5 mln zł dla szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych, a także 1,5 mln zł na zakup 3750 testów, które laboratorium Warsaw Genomics wykona na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Ponadto przeznaczył 2,2 mln zł na zakup 80 tys. maseczek przekazanych do Agencji Rezerw Materiałowych" - czytamy w komunikacie.

Bank włącza się w szeroko zakrojone działania informacyjno-edukacyjne, m.in. w oddziałach bankowych zawieszono plakaty i dystrybuowane są ulotki "Koronawirus – najważniejsze zalecenia" przygotowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów KPRM), Ministerstwo Zdrowia (MZ) i Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS), podano także.

Bank zachęca także do płatności bezgotówkowych i pozostania w domach. Od kilku dni trwa także kampania do klientów banku, promująca IKO, iPKO i płatności kartami.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)