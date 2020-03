ING Bank Śląski zwiększył limit zbliżeniowych płatności kartą bez PIN do 100 zł.

Źródło: PAP

Jak poinformował w piątek ING Bank Śląski, zwiększył on limit płatności zbliżeniowej bez podawania PIN do 100 zł. Dotyczy to kart Mastercard i części kart Visa. Bank zastrzega, że niektóre terminale dalej mogą żądać PIN przy płatnościach powyżej 50 zł.