Niemiecki wirusolog: Kibice wrócą na trybuny najwcześniej w przyszłym roku. To optymistyczna prognoza

Źródło: PAP

Niemiecki wirusolog Christian Drosten uważa, że kibice na trybuny będą mogli wrócić dopiero w przyszłym roku. "Ale nawet to jest optymistyczną prognozą. Jeśli wrócimy do rywalizacji sportowej, to raczej bez publiczności" - powiedział w wywiadzie dla gazety "Stern".