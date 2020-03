Włochy: Władze Sycylii chcą powstrzymać napływ ludzi na wyspę, zwłaszcza z północy

Źródło: PAP

Władze Sycylii starają się powstrzymać powrót pochodzących stamtąd ludzi do domu, głównie z północy. Do rządu Włoch kierowane są apele o powstrzymanie fali przyjazdów promami na wyspę, gdzie wyrażane są obawy, że może to doprowadzić do ekspansji koronawirusa.