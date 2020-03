BNP Paribas BP przekazał środki na 1 tys. testów, kupił 20 tys. maseczek



Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska przekazał środki na wykonanie 1 000 testów na obecność SARS-CoV-2. Dzięki temu szpitale i placówki medyczne będą mogły zlecić bezpłatnie badania do laboratorium Warsaw Genomics. Dodatkowo, bank zakupił 20 000 maseczek ochronnych, które dostarczy do ośrodków medycznych, podał bank.

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tylko poprzez wykonywanie dużej ilości testów możliwe jest przerwanie łańcucha dalszych zakażeń. Dlatego też, Bank BNP Paribas włączył się w bezpośrednie wsparcie finansowe na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Dzięki temu przekazane środki pozwolą na zakup 1000 testów, które laboratorium Warsaw Genomics wykona na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Jednocześnie Bank zakupił 20 000 maseczek, które przekaże placówkom medycznym, podano.

"Bank BNP Paribas podjął już wcześniej działania w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów oraz pracowników. Bank wprowadził m.in. ograniczenie w liczbie osób, które jednocześnie mogą przebywać w oddziałach oraz zmienił ich godziny otwarcia. W każdej placówce jest pracownik, który zarządza kolejką i informuje o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa. Oddziały zostały wyposażone w ochronne szyby plexi na stanowiskach obsługi klienta. W centralach i oddziałach banku rozmieszczono dozowniki ze środkami odkażającymi, a placówki i biura banku są również regularnie dezynfekowane z wykorzystaniem specjalistycznych środków. Pracownicy BNP Paribas mają także szeroką możliwość wykonywania obowiązków zdalnie, jeśli pozwala na to charakter ich pracy" - czytamy w komunikacie.

Bank zachęca też klientów do ograniczenia wizyt w oddziałach oraz korzystania z innych kanałów obsługi tj. bankomatów i wpłatomatów, bankowości internetowej i mobilnej, natomiast w sklepach do korzystania z płatności za pomocą kart płatniczych i Blika oraz elektronicznych portfeli Apple Pay i Google Pay zamiast gotówki, podano także.

Bank oferuje również klientom czasowe ułatwienia w spłacie zobowiązań oraz wdraża pakiet działań pomocowych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców.

Zespół Warsaw Genomics stanowią lekarze i naukowcy, których główną misją jest stworzenie i przekazanie pacjentom możliwie czułych i dokładnych testów genetycznych opartych o najnowsze osiągnięcia światowej nauki. Wykorzystując nowoczesne narzędzia analizy genetycznej poszukujemy w genomie człowieka błędów odpowiedzialnych za powstawanie chorób. W obliczu zagrożenia epidemicznego zespół Warsaw Genomics skoncentrował swoje wysiłki i zasoby na zapewnieniu dostępności testów molekularnych pozwalających na potwierdzenie lub wykluczenie aktywnego zakażenia koronawirusem. Od 20 marca br. zespół może realizować do 1 000 testów w kierunku SARSCoV2 w ciągu dobry. Badanie realizowane jest metodą RT PCR w czasie rzeczywistym, zgodną z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.

