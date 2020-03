Jak poinformowała podczas konferencji prasowej w Madrycie rzecznik rządu i minister finansów Maria Jesus Montero, za dystrybucję środków z programu pomocowego odpowiedzialne będą rządy 17. wspólnot autonomicznych Hiszpanii.

Wyjaśniła, że w ogarniętej epidemią koronawirusa Hiszpanii miliony osób zostały pozbawione m.in. bezpłatnego posiłku w konsekwencji nakazanego przez rząd zamknięcia ośrodków społecznych, jadłodajni oraz świetlic.

Montero dodała, że 25 mln euro z zatwierdzonego we wtorek programu trafi do rodzin, których dzieci miały zapewnione do czasu zamknięcia szkół bezpłatne posiłki w placówkach oświatowych.

