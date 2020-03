Zapisy takie znajdą się w projekcie ustawy o działaniach osłonowych dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa.

"Przepisy mają służyć, żeby w jak największym stopniu uchronić Polaków przed kryzysem gospodarczym" - powiedział Duda podczas konferencji prasowej. Przypomniał, że przed kilkoma dniami apelował o "wprowadzeniu ulgi w postaci zwolnienia na 3 miesiące z płacenia ZUS". I taki zapis ma znaleźć się w projekcie.

Dzisiaj prezydent poinformował także, że "wprowadzono przepisy, że rolnicy prowadzący działalność gospodarczą będą traktowani jako przedsiębiorcy". "Rodzice będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego [przewidzianego w specustawie dotyczącej walki z COViD], przysługującego na dzieci do 8. roku także w rodzinach rolniczych" - powiedział Duda.

Początkowo projekt specustawy, dotyczący tarczy antykryzysowej zakładał odroczenie składek ZUS przez trzy miesiące bez dodatkowych opłat za prolongatę, a nie zwolnieniu z nich. Tymczasem po interwencji prezydenta wprowadzono zapis o zwolnieniu ze składek ZUS na ten czas. Ma też objąć rolników.

Koszt tego rozwiązania to - jak mówił wcześniej Duda - 13 mld zł miesięcznie (wyliczenia te były robione przed zapowiedzią objęcia zwolnieniem z KRUS rolników).

Jak zapowiadano wcześniej, projekt ten ma zostać dzisiaj przyjęty przez Radę Ministrów.

Propozycje zawarte w tarczy antykryzysowej obejmują m.in. dopłaty ok. 2 tys. zł do płacy pracownika objętego przestojem lub obniżonym wymiarem pracy, dofinansowanie dla prowadzących działalność gosp. do 90% min płacy, gdy obroty spadną o 80% przez 2 miesiące. Znalazł się tam m.in. także zapis o tym, że Polski Fundusz Rozwoju (PFR) otrzyma 6 mld zł na wsparcie dla firm - kapitałowe lub nawet w formie bezzwrotnego finansowania.

Rząd chce, by projekt został rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 27 marca br. w trybie częściowo zdalnym. Jest przekonany, że uda się uzyskać poparcie Senatu dla tej inicjatywy.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał we wtorek, że nawet jeżeli specustawa zostałaby przyjęta w ciągu jednego czy dwóch tygodni, ma obowiązywać od 1 kwietnia.

Dotychczas w naszym kraju stwierdzono 957 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem, 13 osób zmarło.

