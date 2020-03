Famur przekazał 300 tys. zł szpitalowi w Tychach na walkę z koronawirusem



Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Grupa Famur przekazała 300 tys. zł Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Megrez w Tychach, obecnie pełniącemu funkcję szpitala zakaźnego, podała spółka. Wsparcie finansowe pomoże realizować najpilniejsze potrzeby placówki w obliczu walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 / COVID-19.

Szpital w Tychach jest jedną z 7 placówek w województwie śląskim, które przeznaczono dla pacjentów z podejrzeniem lub stwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Przekazana pomoc finansowa umożliwi zakup niezbędnych środków ochrony osobistej dla personelu i pacjentów oraz pozwoli wesprzeć działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie pandemii COVID-19, podano.

"Wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez w Tychach jest elementem społecznej odpowiedzialności biznesu, która obecnie jest już nie tyle dobrą wolą, co koniecznością w obronie zdrowia i życia społeczeństwa dotkniętego pandemią. W obecnych, jakże nieprzewidywalnych, czasach każda pomoc szpitalom i służbie medycznej jest niezmiernie ważna, dlatego Grupa Famur traktuje ją jako priorytet i zamierzać kontynuować działania wspierające. Mamy nadzieję, że przekazane przez nas środki w efektywny sposób przyczynią się do wsparcia najbardziej palących potrzeb szpitala. Wierzymy, że działając wspólnie, uda się opanować pandemię i minimalizować jej skutki" - powiedział prezes Famuru Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie.

Jednocześnie spółka pragnie podkreślić, że aktywnie zaangażowała się w walkę z epidemią COVID-19. Oprócz już przekazanej darowizny finansowej Grupa Famur będzie nadal angażować się we wspieranie służb medycznych w tym okresie.

W ramach działań wewnętrznych już wcześniej wprowadzono szereg procedur bezpieczeństwa i środków zapobiegawczych w centrali, zakładach produkcyjnych oraz spółkach zależnych, których celem jest ochrona pracowników Famur, ich rodzin oraz kontrahentów i interesariuszy Grupy.

"Zapewniono liczne środki do dezynfekcji rąk oraz stanowisk pracy, wprowadzono dobowe opryski dezynfekcyjne części wspólnych w biurach i na halach produkcyjnych, jednostki organizacyjne podzielono na strefy bezpieczeństwa mające na celu ograniczenie kontaktów między pracownikami do niezbędnego minimum. Poszczególne grupy zatrudnionych zostały tak alokowane, aby zachować ciągłość i efektywność działania niezależnie od rozwoju sytuacji. Pracownicy otrzymali również własne termometry do regularnej kontroli temperatury, które pomogą na bieżąco monitorować stan zdrowia. Część pracowników, których specyfika pracy na to pozwala, korzysta z formuły pracy zdalnej. Równolegle w Grupie Famur przygotowano i udostępniono obszerne materiały informacyjne zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego" - podsumowano.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 229 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)