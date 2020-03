Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Instalacje projektu EFRA pomyślnie przeszły 30-dniowy bankowy ruch testowy, który zakończył się w rafinerii Grupy Lotos w Gdańsku w nocy z 24 na 25 marca, podała spółka. Wymóg jego przeprowadzenia przewidywała umowa kredytowa na finansowanie tego przedsięwzięcia.



"Pomyślne przeprowadzenie bankowego ruchu testowego projektu EFRA to zakończenie kluczowej inwestycji zrealizowanej wspólnie przez Grupę Lotos i Lotos Asfalt. To również kolejny dowód na to, że jako koncern w tym trudnym okresie konsekwentnie realizujemy nasze plany. Dzięki tej inwestycji na rynek trafi rocznie dodatkowo prawie milion ton wysokiej jakości paliw" - powiedział prezes Grupy Lotos Paweł Jan Majewski, cytowany w komunikacie.



Zakończony bankowy ruch testowy (z ang. Lenders Reliability Test) polegał na przerobie maksymalnej, zgodnej z projektem, ilości wsadu oraz pełnej kontroli jakości i ilości powstających produktów. Jego celem było potwierdzenie warunków wymaganych umową kredytową. W trakcie testu stabilnie dociążano, będącą częścią kompleksu, instalację opóźnionego koksowania (DCU) oraz pozostałe instalacje w ramach wybudowanego kompleksu. Test jednoznacznie potwierdził, że wybudowane w ramach projektu EFRA instalacje są w stanie stabilnie wytwarzać produkty w odpowiedniej ilości i jakości, a także posiadają potencjał do ich dociążania. Co ważne, miesięczne badanie instalacji pokazało wysoką sprawność merytoryczną i organizacyjną jej obsługi - operatorów urządzeń technologicznych, podkreślono.



Projekt EFRA, czyli Efektywna Rafinacja, to zrealizowana przez Grupę Lotos i Lotos Asfalt inwestycja w budowę instalację opóźnionego koksowania oraz szeregu instalacji towarzyszących. Umożliwia ona bardziej zaawansowany, głębszy przerób ropy naftowej i wyprodukowanie rocznie blisko miliona ton wysoko marżowych paliw, głównie oleju napędowego i paliwa lotniczego oraz ponad 350 tys. ton koksu naftowego. Równolegle koncern nie produkuje już mało opłacalnego i nieekologicznego ciężkiego oleju opałowego. Wartość całej inwestycji to ponad 2,3 mld zł.



Projekt EFRA pozwoli spółce dodatkowo zarobić co najmniej 2 USD na każdej baryłce przerobionej ropy. Dzięki tej inwestycji koncern uzyskał też większą elastyczność w zakresie optymalizowania produkcji w zależności od cen rynkowych surowców i produktów oraz możliwość przerobu szerszego wachlarza gatunków ropy, również tych najcięższych, a dzięki temu tańszych, przypomniano.



"Dzięki EFRZE możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy w czołówce najbardziej zaawansowanych technologicznie rafinerii w Europie" - dodał prezes.



Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)