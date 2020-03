MLP Group rozpoczęło realizację MLP Business Park Niederrhein w Niemczech



Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - MLP Group rozpoczęło realizację drugiego projektu typu biznes park w Niemczech - MLP Business Park Niederrhein, podała spółka. Rozpoczęcie budowy projektu MLP Business Park Niederrhen zaplanowane jest na początek 2021 roku.

Nowe centrum znajduje się 3,5 km od autostrady A52, 16 km od miejscowości Mönchengladbach i 40 km od Düsseldorfu, podano.

"Nadrenia Północna - Westfalia to jeden z najbardziej atrakcyjnych obszarów inwestycyjnych w Niemczech. Wpływa na to kilka czynników, m.in. doskonale rozwinięta infrastruktura, logistyka całych Niemiec oraz dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej" - powiedział country manager w MLP Group odpowiedzialny za Niemcy i Austrię Patrick Kurowski, cytowany w komunikacie.

MLP Business Park Niederrhein będzie pierwszym tzw. parkiem hybrydowym obsługującym zarówno obiekty City Logistics, niewielkie moduły magazynowe z nowoczesną przestrzenią biurową, których powierzchnia najmu zacznie się już od 1500 m2, jak i obiekty wielkopowierzchniowe typu Big Box - BTS, z powierzchnią dostosowaną do indywidualnych potrzeb najemców, wskazano również.

"Zauważalny bardzo dynamiczny rozwój branży e-commerce z pewnością jeszcze nasili się w nadchodzącym czasie. Konsumenci coraz częściej wybierają zakupy online, w związku z tym większość firm decyduje się na sprzedaż internetową i to właśnie dla najemców z tego sektora obiekty SBU są znakomitym rozwiązaniem do prowadzenia swojej działalności. MLP Group wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu i dzięki realizowanej strategii grupa obecna jest w newralgicznych miejscach, zapewniając przestrzenie dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Projekt MLP Business Park Niederrhein zagwarantuje niewielkie o wysokim standardzie moduły biurowe klasy A w obrębie miasta z powierzchnią ekspozycyjną czy wystawienniczą lub powierzchnią magazynową, dzięki czemu zapewni dogodne warunki dla najemców z wspomnianego sektora" - czytamy dalej.

Centrum MLP Business Park Niederrhein jest drugim obiektem MLP typu Business Park, po realizowanym aktualnie projekcie w okolicach Berlina - MLP Business Park Berlin I.

"Firmy, optymalizując koszty, decydują się na połączenie swojej siedziby z zapleczem magazynowym, jednocześnie nie rezygnując ze standardu biura klasy A. MLP Business Park Niederrhein to unikalny projekt łączący dwie funkcje City Logistic i Big-Box" - dodał Kurowski.

Projekt MLP powstanie na działce ok. 125 tys. m2 i będzie się składał z 4 hal magazynowych o łącznej powierzchni najmu ok. 55 tys. m2.

"Naszym celem strategicznym jest to, żeby w ciągu najbliższych kilku lat projekty w Niemczech stanowiły więcej niż połowę portfolio magazynowego MLP Group" - podsumował CEO MLP Group Radosław T. Krochta.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)