Wielton: Lawrence David czasowo wstrzymał produkcję w Wielkiej Brytanii



Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Zakład produkcyjny należący do Grupy Wielton Lawrence David czasowo wstrzymał produkcję w trosce o zdrowie pracowników spółki, podała spółka.

"Lawrence David posiada obecnie pełen portfel zamówień, a skumulowane stany zapasów umożliwią szybkie przywrócenie pełnych zdolności sprzedażowo-produkcyjnych po wznowieniu działalności operacyjnej" - czytamy w komunikacie.

Po III kw. 2019 r. Grupa Lawrence David miała 13,3% udziału w przychodach Grupy Wielton oraz 18,5% udziału w skonsolidowanej sprzedaży wolumenowej, podano także.

"Obecnie czasowo wstrzymano procesy montażu we włoskiej spółce Viberti Rimorchi, która po trzech kwartałach 2019 r. miała 2,7% udziału w skonsolidowanych przychodach grupy. O silnym ograniczeniu produkcji i sprzedaży tej spółki emitent informował w ww. raporcie bieżącym nr 8/2020" - czytamy dalej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2018 r. miał 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)