Do połowy maja liczba zakażeń we Włoszech może spaść do zera? Tak przewidują matematycy

Źródło: PAP

W połowie maja liczba nowych zakażeń koronawirusem we Włoszech może spaść do zera - taką hipotezę matematyków przedstawił we wtorek dziennik "Corriere della Sera". W niektórych rejonach, na przykład w Trydencie-Górnej Adydze, może to nastąpić już w kwietniu.