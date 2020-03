Mercator Medical: Celem nadal 10% rentowności EBITDA przy rosnącej skali dział.



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Mercator Medical pracuje nad wzrostem rentowności w segmencie dystrybucyjnym, jak i produkcyjnym i podtrzymuje cel 10% rentowności EBITDA przy rosnącej skali działalności, poinformował członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski.

"Pracujemy nad wzrostem rentowności zarówno w segmencie dystrybucyjnym, jak również produkcyjnym. Jesteśmy w tej nielicznej grupie firm, którym obecna pandemia dodatkowo sprzyja. Podstawą długoterminowego rozwoju jest dla nas jednak wypracowany wzrost organiczny. Kontynuujemy ekspansję rynkową, która angażuje kapitał, ale mimo to utrzymujemy akceptowalne wskaźniki bilansowe. Wdrożyliśmy też program oszczędnościowy oraz inwestujemy w nowe produkty. Naszym celem pozostaje osiągnięcie rentowności EBITDA na poziomie 10% przy rosnącej skali działalności" - powiedział Kruszewski, cytowany w komunikacie.

Rok 2019 stanowi dla Mercator Medical dobrą bazę do dalszej ekspansji biznesowej, a realizowane inicjatywy proefektywnościowe oznaczają możliwości optymalizacji osiąganych marż. Jednocześnie wzbierająca na sile pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 istotnie wpływa na działalność grupy, wskazano w materiale.

"Można oczekiwać, że zyskamy na tej sytuacji co najmniej średnioterminowo. Przyczyni się do tego kilka czynników, począwszy od doraźnego gwałtownego wzrostu popytu na jednorazowe rękawice medyczne i ochronne, przez wzrost ogólnej świadomości potrzeby używania tych produktów w sferze medycznej i poza nią, aż po globalną zmianę procedur, nawyków i zwyczajów na bardziej wymagające pod tym względem" - dodał prezes Wiesław Żyznowski.

Fabryka Grupy Mercator Medical w Tajlandii pracuje obecnie na pełnych obrotach, a segment dystrybucyjny ma zapewnione dostępność rękawic również od dostawców zewnętrznych. Spółka zakłada, że nie dotkną jej również ewentualne ograniczenia w funkcjonowaniu zakładów przemysłowych, jakie zaczyna być już widać w innych branżach w niektórych krajach. Produkcja rękawic ochronnych i medycznych ma bowiem strategiczny charakter w czasie pandemii, a produkty te podlegają szybkiej rotacji i nie są nigdzie na świecie magazynowane w większych ilościach, starczających na więcej niż kilka tygodni nawet w sytuacji standardowego popytu, wyjaśniono.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540,33 mln zł w 2019 r.

