Anwil z Grupy Orlen przekaże 1 mln zł na walkę z koronawirusem



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Anwil z Grupy Orlen w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego zwiększy wsparcie na walkę z koronawirusem. Na zakup głównie sprzętu medycznego oraz środków higienicznych przeznaczy 1 mln zł, podała spółka. To rekordowa w historii spółki kwota, która trafi m.in. do placówek służby zdrowia w regionie.

Darowizny będą przekazywane w formie pieniężnej i rzeczowej. Beneficjenci, którzy otrzymają wsparcie, będą mogli przeznaczyć je na zakup środków ochrony indywidualnej, w tym kombinezonów, gogli, maseczek i rękawiczek, a także płynów dezynfekcyjnych. Placówki medyczne będą mogły sfinansować też zakup sprzętu medycznego, niezbędnego do ratowania życia i zdrowia mieszkańców regionu zakażonych koronawirusem, podano.

"Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Czujemy się w obowiązku wspierać mieszkańców regionu, w którym działamy. Dlatego przekazujemy rekordową kwotę miliona złotych na realizację inicjatyw ułatwiających odpowiednim służbom walkę z koronawirusem. Nasze zaangażowanie to konkretna pomoc dla pracowników służby zdrowia i innych instytucji działających na rzecz lokalnych społeczności w województwie kujawsko-pomorskim" - powiedziała prezes Anwilu Agnieszka Żyro, cytowana w komunikacie.

Skuteczność podejmowanych działań w dużej mierze zależy od odpowiedzialnego i szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację. Dlatego Anwil w zeszłym tygodniu przekazał 300 tys. zł na zabezpieczenie pracy lekarzy i pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Z kolei placówce w Grudziądzu, pełniącej rolę jednoimiennego zakaźnego szpitala dla województwa kujawsko-pomorskiego, Anwil udostępnił samochód do transportu próbek przeznaczonych do badań laboratoryjnych.

Anwil jest spółką z grupy kapitałowej PKN Orlen, która opiera swoją działalność biznesową na dwóch filarach - produkcji PCW oraz nawozów azotowych, których - pod względem mocy wytwórczych - jest drugim producentem w kraju i trzynastym w Europie. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)