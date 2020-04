Anna Janiczek została powołana do pełnienia obowiązków prezesa PZU Zdrowie



Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza PZU Zdrowie powołała Annę Janiczek w skład zarządu PZU Zdrowie i powierzyła jej pełnienie obowiązków prezesa spółki. Rada odwołała jednocześnie ze składu zarządu PZU Zdrowie dotychczasową prezes Julitę Czyżewską oraz Piotra Lizukowa i Sebastiana Tabakę.

Anna Janiczek jest od 2016 roku związana z Grupą PZU, w której z sukcesem inicjowała i wdrażała cross obszarowe działania poprawiające doświadczenia klientów. Wcześniej związana z sektorem bankowym - przez prawie dziewięć lat pracowała w The Royal Bank of Scotland, podano.

"Zmiany w tej wyjątkowej sytuacji mają na celu w jak najlepszym stopniu przystosować spółkę do nowych wyzwań. Zaangażowanie i wysokie kompetencje Anny Janiczek pomogą przejść przez trudny okres związany z pandemią, a następnie kontynuować rozwój spółki na rynku operatorów medycznych" - czytamy w komunikacie.

Anna Janiczek pełniła dotąd w PZU funkcję dyrektor zarządzającej obszarem marketingu i relacji z klientem. Wdrożyła pierwszy w branży ubezpieczeniowej kompleksowy program zarządzania doświadczeniami klienta, a także prokliencki program Akademia CX. Jej zasługą jest wprowadzenie projektu Customer Journey, polegającego na tworzeniu map doświadczeń i potrzeb klientów. Jako zarządzająca procesem reklamacji w PZU, zaproponowała kilkaset inicjatyw służących m.in. poprawie jakości opieki medycznej dla PZU Zdrowie. Te doświadczenia będą procentować w ważnym dla PZU obszarze zdrowia, podsumowano.

PZU Zdrowie jest operatorem medycznym posiadającym własną sieć, do której należy blisko 100 placówek medycznych. Ponadto współpracuje z ponad 2100 placówkami partnerskimi w ponad 570 miastach w Polsce oraz kilkudziesięcioma szpitalami i ponad połową aptek w kraju.

(ISBnews)