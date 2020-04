Atal zweryfikuje cel sprzedażowy na 2020 r. po zakończeniu epidemii



Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Atal nie zmienia celu sprzedażowego na 2020 rok do czasu zakończenia epidemii, kiedy to nastąpi jego weryfikacja, podała spółka.

"Spółka przygląda i przystosowuje się do nowych okoliczności związanych z wpływem zagrożenia epidemicznego. Obecnie jest za wcześnie na właściwą ocenę sytuacji oraz prognozowanie potencjalnych zagrożeń dla gospodarki. Trudno bowiem przewidzieć wszystkie możliwe skutki oraz czas, w jakim koronawirus będzie wpływał na znajdujący się dotychczas w wysokiej fazie aktywności rynek nieruchomości" - czytamy w komunikacie.

Atal podał wcześniej, że planuje zakończyć i oddać do użytkowania w br. 25 projektów (łącznie z projektami przesuniętymi z 2019 r.), które łącznie obejmą budowę 3 804 mieszkań. Założenia spółki na 2020 r. przewidują też, że sprzedaż pozostanie na wysokim poziomie - zbliżonym do wyniku z 2019 roku.

W 2019 r. Atal zakontraktował rekordową liczbę 3 196 lokali.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)