Orbis szacuje spadek przychodów o 22% r: r do 208 mln zł w I kw. w zw. z pandemią



Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Orbis szacuje, że jego przychody spadły o 22% r/r do 208 mln zł w I kw. 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania jego rozprzestrzenianiu się, podała spółka. Jednocześnie grupa podkreśla, że jej działalność gospodarcza, ani sytuacja finansowa nie są obecnie zagrożone.

"Trwający kryzys i wyjątkowe środki podejmowane przez rząd polski i rządy innych krajów, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii (w tym ograniczenie ruchu lotniczego, ograniczenia ruchu granicznego, ograniczenia ruchu wewnętrznego, zakaz świadczenia usług gastronomicznych w lokalach, zakaz gromadzenia się i ograniczenia działalności hotelowej), mają znaczący wpływ na branżę hotelarską oraz sytuację operacyjną i finansową hoteli prowadzonych przez emitenta i jego spółki zależne" - czytamy w komunikacie.

W celu optymalizacji i dostosowania zakresu i kosztów działalności do powyższej sytuacji oraz zapewnienia przestrzegania ograniczeń prawnych Orbis i jego spółki zależne tymczasowo zawiesiły lub wkrótce zawieszą działalność prawie wszystkich hoteli, z pewnymi nielicznymi wyjątkami. Zawieszenie działalności nie ma charakteru trwałego i w przypadku zmiany sytuacji możliwe jest szybkie przywrócenie funkcjonowania każdego z hoteli, uwzględniając potencjalną możliwość wynajmu hotelu na potrzeby działań związanych z walką z epidemią i jej konsekwencjami, takich jak kwarantanna lub zapewnienie zakwaterowania personelowi medycznemu, wyjaśniono.

"Powyższe czynniki miały wpływ na łączne przychody uzyskane przez hotele grupy kapitałowej emitenta w pierwszym kwartale 2020 r., które według pierwszych szacunków emitenta wyniosły 208 mln zł i wykazują spadek o 22% w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. Znaczący negatywny wpływ miał spadek obłożenia w marcu 2020 r. o 50 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, podczas gdy w pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku powyższy wskaźnik wzrósł o 2,3 pkt proc." - czytamy dalej.

Jednocześnie podkreślono, że działalność gospodarcza i sytuacja finansowa Orbisu nie są obecnie zagrożone, a spółka nie widzi niebezpieczeństwa utraty płynności finansowej, ani trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych.

"Niemniej przebieg epidemii jest bardzo dynamiczny i najprawdopodobniej spowoduje zmniejszenie przychodów emitenta i grupy emitenta w całym roku obrotowym 2020, jednak na dzień sporządzenia niniejszego raportu, emitent nie jest w stanie oszacować pełnego wpływu epidemii na wyniki finansowe" - czytamy dalej.

Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Strategicznym inwestorem Orbisu jest Grupa Accor.

(ISBnews)