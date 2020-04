WHO: Wkrótce będzie ponad 1 mln osób zakażonych. Liczba ofiar przekroczy 50 tys.

Źródło: PAP

Liczba wszystkich osób zakażonych od wybuchu epidemii Covid-19 wkrótce przekroczy milion, a liczba zgonów – ponad 50 tys. - ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Przy obecnym tempie wzrostu infekcji może to nastąpić w ciągu najbliższej doby. Jednak aktywnych zakażeń jest obecnie ponad 700 tys. Pandemia dotarła już do ponad 200 krajów.