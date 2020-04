Koronawirus nie tylko spowodował ograniczenie konwencjonalnych kampanii, ale również odwrócił uwagę wyborców od programów politycznych partii i poszczególnych kandydatów – ocenia południowokoreańska agencja prasowa Yonhap. Zakażenie patogenem wykryto w tym kraju już u prawie 10 tys. osób.

W ramach dystansowania społecznego, niezbędnego dla powstrzymania epidemii, wielu kandydatów unika bliskiego kontaktu z wyborcami. Zamiast tego starają się do nich dotrzeć poprzez media społecznościowe – pisze Yonhap.

Korei Płd. udało się opanować lawinowy wzrost zakażeń bez wprowadzania powszechnych ograniczeń wychodzenia z domów, nawet na najbardziej dotkniętych wirusem obszarach. Utrzymują się jednak obawy związane ze skupiskami zakażeń i infekcjami wśród osób powracających lub przybywających z zagranicy.

Według politologów w czasie kampanii rywalizujące partie będą się skupiały na odpowiedzi obecnego rządu na pandemię i jej skutki gospodarcze. Rządząca Partia Demokratyczna (MTK) apeluje do wyborców o poparcie dla jej działań, natomiast główna opozycyjna Zjednoczona Partia Przyszłości (UFP) je krytykuje.

Nadchodzące wybory do parlamentu uznawane są za barometr nastrojów opinii publicznej przed zaplanowanymi na 2022 rok wyborami prezydenckimi.

W związku z obawami o szerzenie się wirusa, państwowa komisja wyborcza (NEC) ogłosiła, że priorytetem będzie bezpieczeństwo wyborców. Zapowiedziano między innymi częste dezynfekcje lokali wyborczych, pomiary temperatury wszystkich wchodzących oraz konieczność dezynfekcji rąk i zakładania plastykowych rękawiczek na czas głosowania.

Komisja prosiła też o pomoc rządową, by zapewnić głosującym ok. 25 mln maseczek ochronnych wartych 50,1 mld wonów (prawie 40 mln USD) – informował w marcu Yonhap. Pacjenci leczeni na Covid-19 i osoby poddane kwarantannie będą mogły zagłosować z miejsc pobytu, w tym ze szpitali, lub w specjalnych punktach wcześniejszego głosowania.

Prezes komisji Kwon Sun Il wezwał w środę obywateli do wzięcia udziału w głosowaniu, przekonując, że w Korei Płd. „wszelka władza pochodzi od ludzi”, a „wybory to serce demokracji”. Komisja przygotuje i wprowadzi środki, by zagwarantować, że wyborcy będą mogli oddać głosy "bez obaw o bezpieczeństwo" – zapewnił.

Kwon przekazał również wszystkim obywatelom kondolencje z powodu epidemii koronawirusa i wyraził nadzieję, że „kolektywna mądrość Koreańczyków pomoże przezwyciężyć gehennę Covid-19”. W kraju zmarło dotychczas 169 osób zakażonych patogenem.

Komisja przytoczyła wyniki ankiety, w której ponad 72 proc. spośród 1,5 tys. respondentów zadeklarowało, że odda swój głos w wyborach.

Pandemia może natomiast uniemożliwić głosowanie w placówkach dyplomatycznych ponad połowie uprawnionych Koreańczyków przebywających za granicą. Według Yonhapu z powodu środków prewencji wprowadzanych przez inne państwa komisja zawiesiła działalność wyborczą w 91 ambasadach i konsulatach w 55 krajach i regionach, co wpłynie na ponad 87 tys. wyborców.

Wstrzymanie działalności lokali dotyczy między innymi koreańskich placówek we Włoszech, w Czechach i w Niemczech. W Polsce Koreańczycy będą mogli głosować od piątku do poniedziałku – powiedziała PAP osoba dyżurująca przy telefonie w ambasadzie Korei Płd. w Warszawie, zaznaczając, że w czasie wyborów zachowane będą tam wszelkie środki ostrożności.