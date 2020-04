Archicom miał 95,9 mln zł zysku netto, 117,61 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Archicom odnotował 95,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny Archicomu wyniósł 117,61 mln zł wobec 83,79 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 508,19 mln zł w 2019 r. wobec 484,47 mln zł rok wcześniej.

"Za nami kolejny bardzo dobry rok konsekwentnej realizacji przyjętych założeń biznesowych. Osiągnęliśmy rekordowe wyniki sprzedanych i przekazanych lokali, a także najwyższe w historii przychody oraz zysk netto. Rok 2019 był czasem dynamicznych zmian na rynku mieszkaniowym takich jak presje płacowe, wzrost kosztów materiałów budowlanych, ograniczona dostępność atrakcyjnych gruntów. Tylko dobrze przygotowane spółki, działające zwinnie były w stanie poradzić sobie z wyzwaniami rynkowymi i wykorzystać sprzyjającą koniunkturę rynkową. Dodatkowo w Archicomie stale badamy preferencje naszych klientów, a własne studio projektowe przekłada płynące z nich wnioski oraz wiedzę rynkową na opracowywane koncepcje" - powiedziała prezes Dorota Jarodzka-Śródka, cytowana w komunikacie poświęconym wynikom.

"W ostatnich latach koncentrowaliśmy się na wzroście działalności poza rodzimym Wrocławiem oraz rozwoju segmentu biurowego. Dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Dziś dysponujemy potencjałem w postaci zaangażowanego i kompetentnego zespołu, stabilnej sytuacji finansowej, szerokiej oferty mieszkaniowej oraz atrakcyjnego banku gruntów. Wszystko to daje nam zarówno przewagę w czasach prosperity, jak również pomoże stawić czoła aktualnym zawirowaniom rynkowym. Kluczowe znaczenie dla całego rynku będzie miał czas trwania perturbacji związanych z panującą pandemią. Popyt na mieszkania chwilowo wyhamował, ale deficyt mieszkaniowy w Polsce cały czas jest duży, co daje mocne podstawy, żeby zakładać, że rynek szybko się odbuduje. Jednym z możliwych scenariuszy może być też wzrost zainteresowania inwestycjami w nieruchomości jako wciąż atrakcyjną i bezpieczną lokatą kapitału" - dodała prezes.

Marża brutto ze sprzedaży wzrosła o 3,2 pkt proc. r/r i wyniosła 30,5%. Pozytywnym czynnikiem, który wpłynął na wzrost przychodów o 4,9% i wysoką rentowność była liczba podpisanych aktów notarialnych oraz atrakcyjna struktura przekazań z dużym udziałem wysokomarżowych projektów, podkreśliła spółka.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Archicom ogółem wyniósł 97,8 mln zł i był wyższy o 74,6% od 56 mln zł zysku wypracowanego w 2018 r. Wpływ na poziom zysku netto miało m.in. rozpoznanie wzrostu wartości godziwej biurowca City Forum. Grupa osiągnęła 117,6 mln zł zysku operacyjnego, który był wyższy od wyniku EBIT z 2018 r. o 40,4%. Duży wpływ na zysk z działalności operacyjnej miała działalność komercyjna. W 2019 r. zakończona została budowa budynku City One należącego do kompleksu City Forum, a Grupa podpisała też umowę sprzedaży budynku West House 1A, dodano.

"Wskaźniki rentowności grupy utrzymują się na bardzo dobrych poziomach i znacząco wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem. Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej, mamy zabezpieczone zdywersyfikowane źródła finansowania, a wskaźniki zadłużenia pozostają na bezpiecznych poziomach" - skomentował członek zarządu ds. finansowych Artur Więznowski.

W 2019 r. deweloper sprzedał 1 462 lokale i przekazał aktami notarialnymi 1 382, co oznacza wzrost odpowiednio o 7% i 4%. Ogłoszone w lutym 2020 r. cele na ten rok to sprzedaż 1 500-1 700 lokali i podpisanie 1 400-1 600 aktów notarialnych, przypomniano w komunikacie.

W ofercie Grupy znajduje się obecnie ponad 2 000 lokali. W 2019 r. deweloper rozpoczął realizację trzech nowych projektów na terenie Wrocławia: Awipolis, Planty Racławickie i Akacjowy Zakątek oraz inwestycji Poleskie Ogrody w Łodzi, a do sprzedaży trafiły też kolejne etapy inwestycji: Browary Wrocławskie, Cztery Pory Roku, Olimpia Port, Słoneczne Stabłowice, oraz realizowanej w Poznaniu inwestycji Przylesie Marcelin. W 2020 r. planowane jest rozpoczęcie kolejnych etapów realizowanych inwestycji oraz nowych projektów w tym m.in. inwestycji w Trójmieście. Bank ziemi umożliwia aktualnie realizację ponad 7 300 mieszkań. W 2019 roku deweloper zabezpieczył grunty pod budowę około 3 000 mieszkań, z czego prawie 2 000 poza Wrocławiem, na które wydał ponad 157 mln zł, czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 61,03 mln zł wobec 19,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

