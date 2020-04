"Coraz więcej operatorów i decydentów miast wybiera nowoczesne i bezemisyjne rozwiązania transportowe dla swoich regionów. Zalety wodoru jako nośnika energii są niezaprzeczalne. Jesteśmy zaszczyceni, że wraz z firmą Connexxion możemy uczestniczyć w tych przyszłościowych decyzjach" - powiedział wiceprezes Petros Spinaris, cytowany w komunikacie.

Operatorem pojazdów będzie firma Connexxion będąca częścią grupy Transdev Netherlands, jednego z największych przewoźników oraz lidera w dziedzinie bezemisyjnego transportu publicznego w Holandii.

"Zaawansowane technologicznie pojazdy Solaris Urbino 12 hydrogen wykorzystują zestaw ogniw paliwowych o mocy 70 kW. W zakresie sposobu magazynowania wodoru w pojeździe Urbino 12 hydrogen uwzględniono najnowocześniejsze rozwiązania. Wodór gromadzony jest w postaci gazowej w pięciu zbiornikach nowej generacji na dachu autobusu. Zestaw kompozytowych butli typu 4 umieszczonych wzdłużnie nad pierwszą osią pojazdu ma łączną pojemność 1 560 litrów. Energia potrzebna do napędzania autobusu powstaje w ogniwie paliwowym, do którego dostarczany jest wodór zgromadzony w butlach na dachu pojazdu. Wodór jest przetwarzany w energię elektryczną, ta z kolei zasila bezpośrednio jednostkę napędową autobusu, którą stanowi oś z elektrycznymi silnikami. Oprócz tego autobus wyposażony jest w baterię typu Solaris High Power, która stanowi dodatkowy magazyn energii elektrycznej. Jedynymi produktami ubocznymi eksploatacji Solarisa Urbino 12 hydrogen są ciepło i para wodna. Pojazdy nie generują do środowiska absolutnie żadnych szkodliwych substancji" - wyjaśniono.

Zgodnie z zapisami w specyfikacji, w autobusach napędzanych wodorem przewidziano 37 miejsc siedzących. Wymiana pasażerów będzie się odbywać za pośrednictwem drzwi w układzie 1-2-0. Nowe autobusy zaoferują podróżującym dodatkowy komfort dzięki niskiemu wejściu, punktom ładowania USB, klimatyzacji, czytelnym wyświetlaczom informacyjnym i przewidzianej przestrzeni na wózek inwalidzki.

Lepszą widoczność dla kierowcy zapewnią specjalne kamery zamiast lusterek bocznych, przekazujące obraz na ekrany wewnątrz pojazdu, wymieniono.

Tankowanie autobusów wodorowych będzie możliwe w Heinenoord, niedaleko zajezdni autobusowej. Ponieważ wodór staje się coraz bardziej popularnym nośnikiem energii, z tej stacji tankowania będą mogły korzystać również prywatne samochody osobowe. Taka inicjatywa ma na celu promowanie wykorzystania w pełni ekologicznego wodoru. Samo tankowanie wodorem jest procesem krótkim i wygodnym, nie różniącym się praktycznie od uzupełniania pojazdu tradycyjnymi paliwami, czytamy także.

Pierwsze Solarisy zawitały do Holandii w 2017 roku, kiedy to przewoźnik Connexxion zakupił i odebrał 40 przegubowych Solarisów Urbino 18. Rok później, w 2018, firma złożyła dwa kolejne zamówienia, na 4 Solarisy Urbino 18 oraz 2 autobusy przegubowe napędzane sprężonym gazem ziemnym CNG. Autobusy wodorowe firmy Solaris zyskują kolejnych nabywców. Włoski przewoźnik SASA Bolzano złożył w firmie Solaris w zeszłym roku zamówienie na 12 pojazdów tego typu, natomiast zaledwie kilka tygodni temu spółka WSW Mobil GmbH z Wuppertal oraz przewoźnik RVK Köln złożyli zamówienia na łącznie 25 wodorowych Solarisów, przypomniano.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Działa od 25 lat, w czasie których wyprodukował ponad 19 tys. pojazdów We wrześniu 2018 roku Solaris Bus & Coach dołączył do grupy CAF.

