Pozytywne przykłady publicznych działań w odpowiedzi na rozwój pandemii można mnożyć. Oakland, w stanie Kalifornia, wyznaczyło 74 mile wewnętrznych dróg przeznaczonych dla rowerów, pieszych czy osób niepełnosprawnych. Nowa Zelandia zapowiedziała z kolei, że dofinansuje niemalże w całości nowo powstające ścieżki rowerowe i chodniki. Jakość powietrza w Indiach poprawiła się z dnia na dzień.

Jednak sielanka jest tylko tymczasowa. Felietonista Bloomberga Conor Sen ostrzega, że stopniowe znoszenie restrykcji dotyczących przemieszczania się ludzi może zaszkodzić transportowi publicznemu, bowiem mogą oni w pierwszych tygodniach po zniesieniu restrykcji unikać zatłoczonych miejskich połączeń.

Na przykładzie Chin widać, jak szybko odbudowuje się transport samochodowy. Jeszcze w drugiej połowie lutego dzienne natężenie ruchu kolejowego w Państwie Środka było mniejsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Oczywiście na skutek ograniczeń, jakim został poddany tamtejszy transport kilka miesięcy temu. Jednak od początku marca trend się odwrócił i Chińczycy wyraźnie częściej korzystali z połączeń kolejowych niż samochodowych.

Stan ten nie trwał jednak długo. Zniesienie ograniczeń w transporcie samochodowym w Wuhan sprawiło, że sprzedaż aut w tamtejszych salonach wystrzeliła w górę. Kilka pierwszych dni kwietnia to wyraźny wzrost natężenia ruchu samochodowego, który uderzył w ruch kolejowy. Jednak ostatnich kilka dni, czyli okres chińskiego święta zmarłych, pokazało że Chińczycy znowu zrezygnowali z aut, co wskazuje na to, że nadal obawiają się przemieszczać za pomocą tej formy transportu.

Analityk rynku transportowego Benedict Evans podkreśla, że znajdujemy się w fazie wielkiego transportowego eksperymentu. Dopiero w najbliższych miesiącach zdefiniuje się, jaki wpływ na psychikę podróżnych będzie miała pandemia. Może się okazać, że różne charakterologiczne typy preferują określone formy transportu. Przedefiniuje to z pewnością kształt sektora transportowego: możliwe jest, że względna pozycja niektórych form znacznie wzrośnie, a innych (ruch lotniczy?) osłabnie.

>>> Polecamy: Berlin tworzy tarczę antykryzysową dla sektora transportowego