PKP PLK zleciły odbudowę linii Wieliszew-Zegrze k: Warszawy za ok. 55 mln zł



Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zleciły konsorcjum firm Gór-Tor Maciej Górniak i Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej Kopacki rewitalizację linii kolejowej nr 28 Wieliszew - Zegrze w aglomeracji warszawskiej, która pozwoli na powrót pociągów na tę linię po 25 latach przerwy, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Wartość inwestycji to ok. 55 mln zł.

"To kolejne wydarzenie, które potwierdza, że wirus nie zatrzymuje polskich budów. Krajowy Program Kolejowy działa, ma zapewnione finansowanie, podobnie jak Program Budowy Dróg Krajowych i Fundusz Dróg Samorządowych" - powiedział minister Andrzej Adamczyk podczas wideokonferencji prasowej.

"To linia, która będzie służyła aglomeracji warszawskiej. Inicjatywa [jej rewitalizacji] wpisuje się w program odtwarzania nieczynnych linii kolejowych" - dodał wiceminister Andrzej Bittel.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel podkreślił, że wykonawcami są firmy, które wcześniej były podwykonawcami, a obecnie, dzięki udziałowi w Krajowym Programie Kolejowym, mają kompetencje do samodzielnej realizacji projektów.

Projekt obejmuje odtworzenie linii kolejowej o długości niecałych 4 km wraz z elektryfikacją, w formule zaprojektuj i buduj. Ma zostać zakończony do IV kw. 2022 r.

(ISBnews)