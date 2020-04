Unibep: Umowa na budowę mieszkań przy Szwedzkiej w Warszawie uległa rozwiązaniu



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Szwedzka C - spółka odpowiedzialna za inwestycję mieszkaniową przy ul. Szwedzkiej w Warszawie - zrezygnowała z wydania Unibepowi zlecenia rozpoczęcia robót budowlanych, skutkiem czego umowa na realizację etapu C inwestycji uległa rozwiązaniu, podał Unibep.

"Zgodnie z przekazaną informacją, rezygnacja zamawiającego związana jest z przedłużającą się procedurą uzyskiwania stosownej decyzji o pozwoleniu na budowę, niezbędnej do rozpoczęcia realizacji inwestycji oraz konsekwencjami wynikającymi z pandemii wirusa SARS - CoV2, które w znaczący sposób wpływają na bieżące funkcjonowanie zarówno organów administracji, jak i podmiotów obrotu gospodarczego" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie wolą stron jest kontynuowanie w przyszłości współpracy w ramach tej inwestycji w oparciu o nową umowę, zaznaczono.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)