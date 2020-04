Echo ukończyło Biura przy Willi w ramach inwestycji Browary Warszawskie



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Echo Investment ukończyło i otrzymało pozwolenie na użytkowanie "Biur przy Willi" w ramach inwestycji Browary Warszawskie, podała spółka. Biura przy Willi to 55 metrowy budynek o łącznej powierzchni ponad 16 tys. m2.

"Zakończyły się prace przy budowie Biur przy Willi - najwyższego budynku komercyjnego w Browarach Warszawskich. Już wkrótce swoją siedzibę otworzy tam WeWork. Biurowiec jest kolejnym ukończonym fragmentem miastotwórczej inwestycji Echo Investment, która połączy funkcję mieszkaniową, biurową oraz handlowo-rozrywkową. Kolejne nowe budynki pną się w górę. Zaawansowane prace wykończeniowe prowadzone są w Apartamentach przy Bramie, wyjątkowych Apartamentach przy Warzelni oraz największym biurowcu - Biurach przy Warzelni" - czytamy w komunikacie.

Biura w Browarach Warszawskich stanowią ponad 50% powierzchni tego zrewitalizowanego kwartału na mapie Warszawy. W grudniu 2018 roku Echo Investment oddało do użytkowania Biura przy Bramie, gdzie pracują L'Oreal, WeWork, EPAM Systems Poland oraz Sony Interactive Entertainment, przypomniano.

"Za nami wiele świetnych momentów, dzięki którym Browary Warszawskie zaczynają żyć w mieście. Z sukcesem ukończyliśmy i sprzedaliśmy pierwszy biurowiec Biura przy Bramie. Właściciele Apartamentów przy Krochmalnej cieszą się swoimi mieszkaniami. Zrewitalizowaliśmy zabytkowy budynek Willi Schielego. Możemy się pochwalić kolejnym sukcesem. Dziewięć miesięcy od symbolicznej wiechy, świętujemy ukończenie kolejnego biurowego fragmentu inwestycji. W trosce o naszych pracowników wprowadziliśmy podwyższone standardy BHP oraz szereg procedur, które pozwoliły nam bezpiecznie i zgodnie z harmonogramem ukończyć budowę drugiego biurowca w Browarach Warszawskich. W kwietniu Biura przy Willi otrzymały pozwolenie na użytkowanie. To ważny moment dla całego projektu" - powiedział dyrektor projektu Michał Gerwat, cytowany w komunikacie.

Zakończenie realizacji Browarów Warszawskich planowane jest na koniec 2020 roku.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)