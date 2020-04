Zysk operacyjny wyniósł 87 mln zł wobec 71 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDAaL wyniosła 676 mln zł (według MSSF16) wobec 638 mln zł rok wcześniej (według MSSF16).

"Wzrost EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) o 6% r/r/ odzwierciedlający: poprawę marży bezpośredniej, wynikającą z dobrych wyników w zakresie przychodów z podstawowych usług, dalszą znaczną optymalizację kosztów: koszty pośrednie spadły o 4% r/r" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 804 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 2 778 mln zł rok wcześniej.

W I kw. 2020 r. wzrost przychodów o 0,9% r/r odzwierciedlający: wzrost łącznych przychodów z usług konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego o 3,3% r/r, dzięki strategii "więcej za więcej" przekładającej się na poprawę trendu ARPO, wzrost w usługach IT i integracyjnych o 59% r/r, wynikający z dynamicznego wzrostu organicznego oraz konsolidacji wyników BlueSoft, przychody z hurtowych usług komórkowych odzwierciedlające znaczny wzrost ruchu głosowego od początku pandemii, spadek przychodów ze sprzedaży sprzętu odzwierciedlający zamknięcie w marcu znacznej części punktów sprzedaży z powodu pandemii" - wymieniono także.

Na koniec marca baza operatora składała się z 15,436 mln kart SIM, w tym 10,342 mln post-paid i 5,095 mln pre-paid. Liczba klientów stacjonarnych usług głosowych wyniosła 3,034 mln. Liczba klientów światłowodu sięgnęła 564 tys.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 343 mln zł (według MSSF16) wobec 451 mln zł rok wcześniej (według MSSF16). Organiczne przepływy pieniężne wyniosły - 78 mln zł (według MSSF16) wobec -99 mln zł (według MSSF16) rok wcześniej.

"eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) w wysokości 343 mln zł (spadek o 24% r/r/) odzwierciedlają różne rozłożenie budowy sieci światłowodowej w trakcie roku, 4,4 mln gospodarstw domowych w zasięgu sieci światłowodowej na koniec marca (189 tys. objętych zasięgiem w 1 kw.). Organiczne przepływy pieniężne w wysokości -78 mln zł odzwierciedlają wzrost EBITDAaL oraz sezonowo wysokie płatności za inwestycje" - czytamy dalej.

"Po wybuchu pandemii COVID-19 musieliśmy natychmiast skorygować nasze krótkoterminowe priorytety. Największy nacisk położyliśmy na bezpieczeństwo pracowników i klientów oraz zapewnienie ciągłości działalności. Jestem pod wielkim wrażeniem i dumny z tego, jak szybko nasza organizacja dostosowała się do tej sytuacji. Wszystkie usługi są normalnie świadczone klientom, a nasze sieci działają bez zakłóceń, dobrze radząc sobie z ogromnym wzrostem ruchu. Obecny kryzys w sposób szczególny potwierdza wagę inwestycji w jakość sieci - które zawsze pozostawały w centrum naszej strategii. Z punktu widzenia potrzeb klientów indywidualnych i biznesowych, transmisja danych i połączenia głosowe stały się bardziej istotne niż kiedykolwiek. Uważamy, że w związku z tym jesteśmy w korzystnym położeniu w porównaniu z innymi branżami, które zapewne ucierpią znacznie bardziej" - powiedział prezes Jean-François Fallacher, cytowany w raporcie.

Dodał, że w cieniu tych wydarzeń, wyniki spółki za pierwszy kwartał są dobre zarówno w wymiarze komercyjnym, jak i finansowym.

"Nadal rosną przychody i EBITDAaL. Pomimo zamknięcia w marcu około połowy naszych salonów, osiągnęliśmy bardzo solidne wyniki pod względem przyłączeń netto w usługach komórkowych i światłowodowych. W obecnej sytuacji szczególnie odporne wydają się usługi światłowodowe: 44 tys. nowych klientów netto to drugi najlepszy wynik kwartalny w tych usługach, który niemal dorównuje najlepszemu wynikowi komercyjnemu, jaki osiągnęliśmy w 4 kw. 2019 r." - dodał.

"Mamy świadomość tego, że w najbliższej przyszłości czekają nas bezprecedensowe wyzwania. Pojawi się wiele zagrożeń, ale - o czym jestem przekonany – także szereg szans, gdyż w dłuższej perspektywie nasi klienci będą w coraz większym stopniu polegać na rozwiązaniach cyfrowych. Orange Polska opiera się na bardzo solidnych podstawach, a my już pracujemy nad tym, by dostosować się do tego nowego otoczenia" - podkreślił prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 42 mln zł wobec 3 mln zł straty rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

