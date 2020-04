Jak podał PERN w opublikowanej we wtorek dokumentacji przetargowej, oferty na zaprojektowanie zbiorników przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych można składać tam do 29 maja. Spółka wyjaśniła, iż "postępowanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 15 zbiorników o pojemności 32 tys. metrów sześć." wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

"PERN w ramach realizacji kolejnego etapu programu Megainwestycje zamierza wybudować nowe zbiorniki paliw" - podkreśliło w komunikacie biuro prasowe spółki. Według PERN, budowa kolejnych zbiorników magazynowych w jego bazach paliw "to odpowiedź na znaczący wzrost zainteresowania świadczonymi usługami". "Nowa infrastruktura magazynowa pozwoli na m.in bardziej elastyczny obrót paliwami, a także przechowywanie zapasów interwencyjnych" - zaznaczył operator.

PERN zapowiedział, że 15 zbiorników do składowania paliw powstanie w pięciu lokalizacjach baz paliw: 4 zbiorniki w Nowej Wsi Wielkiej, po 3 w Koluszkach, Rejowcu i Dębogórzu oraz 2 w Boronowie. Spółka zwróciła przy tym uwagę, że planowana inwestycja stanowi trzeci już etap rozbudowy pojemności magazynowych w ramach realizowanego tam "programu Megainwestycje".

PERN przypomniał, że pierwszy etap obejmował wybudowanie czterech zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. metrów sześc., a drugi etap, który jest obecnie jeszcze realizowany, to dziewięć zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. metrów sześc. "Megainwestycje to także rozbudowa terminala naftowego i parku zbiornikowego w Gdańsku oraz budowa rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia i rurociągu naftowego Gdańsk-Płock" - podkreśliła jednocześnie spółka.

Z końcem 2019 r. PERN zapowiedział, że łączny plan inwestycji i remontów zatwierdzony tam przez Walne Zgromadzenie wyniesie ponad 1 mld zł w 2020 r., natomiast zaktualizowane plany nakładów inwestycyjnych w latach 2018–22 to ok. 3,1 mld zł - wcześniej spółka podawała 2,7 mld zł.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka posiada na terenie kraju bazy ropy naftowej, w tym największe tego typu w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem i w Adamowie przy granicy z Białorusią, a także bazy paliwowe. PERN zarządza również Morskim Terminalem Naftowym w Gdańsku, służącym m.in. do rozładunku i składowania surowca dostarczanego do Polski tankowcami.

W listopadzie 2017 r. Rada Ministrów przyjęła dokument "Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym", zgodnie z którym PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski, a także pełnić "wiodącą rolę" w składowaniu tego surowca oraz paliw, "zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego", w tym rozbudową pojemności magazynowych. (PAP)