Wielton wznowi produkcję w zakładzie w Wieluniu od 11 maja



Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Wielton podjął decyzję o wznowieniu od 11 maja 2020 roku produkcji w zakładzie w Wieluniu, podała spółka. Praca fabryki jest czasowo wstrzymana of 6 kwietnia br. w związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19.

"Proces wznowienia produkcji będzie miał charakter stopniowy wynikający z dostosowania organizacji pracy załogi do wymogów sanitarnych oraz wprowadzenia niezbędnych procedur bezpieczeństwa. Poziom mocy produkcyjnych będzie wynikał z zapotrzebowania rynku na produkty spółki" - czytamy w komunikacie.

W okresie przestoju na terenie zakładów spółki w Wieluniu przeprowadzane są prace modernizacyjne i optymalizacyjne proces produkcyjny, które będą kontynuowane do dnia wznowienia produkcji. Spółka pozytywnie ocenia ich wpływ na prowadzenie działalności, podano również.

Z uwagi na dynamiczną sytuację istnieje ryzyko zmiany terminów lub zakresu realizacji procesu wznowienia produkcji, zastrzegła spółka.

Wcześniej Wielton informował o stopniowym wznawianiu produkcji we francuskiej spółce zależnej Fruehauf SAS od 27 kwietnia br. oraz w spółce zależnej Lawrence David w Wielkiej Brytanii, również od 27 kwietnia br.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2018 r. miał 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)