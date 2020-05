Keiko Fujimori, uważana za przywódczynię peruwiańskiej opozycji, wnioskowała przed trzema tygodniami o uchylenie aresztu tymczasowego w związku z zagrożeniem epidemicznym. Sąd nie rozpatrywał jednak w poniedziałek tego wniosku, odniósł się natomiast do wcześniejszej prośby obrony o zwolnienie warunkowe.

Jak podaje korespondent AFP w Limie, 44-letnia Keiko Fujimori opuściła areszt śledczy dla kobiet w dzielnicy Chorrillos na południu Limy i taksówką udała się do domu. Na twarzy miała maskę ochronną, a na dłoniach rękawiczki.

Przed wyjściem z aresztu Fujimori oświadczyła, że chce poddać się testowi na obecność SARS-CoV-2 zanim zobaczy się z bliskimi. AFP podaje, że przed domem wpływowej peruwiańskiej polityk czekał lekarz ze znanego prywatnego ambulatorium - najprawdopodobniej zawezwany przez Fujimorich.

Zgodnie z decyzją sądu, Keiko Fujimori ma się stawiać na każde wezwanie sądu, nie wolno jej też przebywać pod jednym dachem z mężem, Amerykaninem, Markiem Vito Villanellą, któremu przedstawiono zarzuty w tej samej sprawie.

Od 2018 r. Keiko Fujimori kilkakrotnie trafiała do aresztu i kilkakrotnie była wypuszczana za kaucją. Aresztowanie jej - jak podkreślają komentatorzy w Peru - ostatecznie pogrzebało nadzieje na start w wyborach prezydenckich w 2021 r. Córka byłego prezydenta Peru, 80-letniego Alberta Fujimoriego, na którym ciąży wyrok 25 lat więzienia za zlecanie mordów na swych przeciwnikach politycznych i łamanie praw człowieka, nigdy nie kryła, że zamierza po raz trzeci wystartować w rywalizacji o fotel prezydencki.

Liderka opozycji jest oskarżona o przyjęcie korzyści finansowych od firmy Odebrecht ok. 1,2 mln dolarów USA, które przeznaczyła na kampanię prezydencką w 2011 r. Grozi jej za to co najmniej 20 lat więzienia.

Oprócz niej w aferę korupcyjną z firmą Odebrecht w roli głównej zamieszani są też czterej b. prezydenci: Alejandro Toledo rządzący w latach 2001-2006, Alan Garcia (1985-1990 i 2006-2011), który przed rokiem popełnił samobójstwo, Ollanta Humala (2011-2016) oraz Pablo Pedro Kuczynski 92016-2018), który został odsunięty w związku z tym od władzy.

Zgodnie z informacjami, jakie uzyskała w trakcie śledztwa peruwiańska prokuratura do walki z korupcją, firma Odebrecht wypłaciła przedstawicielom peruwiańskiego establishmentu w latach 2005-2014 łapówki w wysokości 29 mln USD. Koncern przyznał, że płacił, by wygrywać przetargi na budowy w Ameryce Łacińskiej.

Keiko Fujimori jest córką byłego prezydenta Peru, 80-letniego Alberta Fujimoriego, który został skazany na 25 lat więzienia. Choć w grudniu 2017 roku ówczesny prezydent Pedro Pablo Kuczynski ułaskawił go ze względu na stan zdrowia, jesienią 2018 r. Sąd Najwyższy anulował tę decyzję. Alberto Fujimori przebywa na leczeniu w prywatnej klinice i jest pod stałym nadzorem policji. (PAP)

