PKP Cargo Connect uruchomi pociągi operatorskie na 3 trasach od przełomu V: VI



Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - PKP Cargo Connect - spółka zależna PKP Cargo - uruchomi na przełomie maja i czerwca regularne pociągi operatorskie pod marką Connect Operator. Na początku na trzech trasach, ale sieć takich połączeń będzie systematycznie rozbudowywana, podało PKP Cargo.

Pociągi Connect Operator będą odjeżdżały kilka razy w tygodniu, o stałych godzinach w trzech relacjach: Gdańsk - Warszawa Praga, Gdańsk - Poznań Franowo i Gdańsk - Gliwice B Kontenerowa. Na platformach będą przewożone kontenery z i do portu gdańskiego, który jest największym miejscem przeładunku kontenerów na Morzu Bałtyckim, czytamy w komunikacie.

"Zaletą naszych pociągów operatorskich jest to, że klient wie, którego dnia i o której godzinie jego ładunek wyruszy ze stacji początkowej i o której godzinie dotrze do stacji końcowej. Jest w stanie zaplanować dostawę do miejsca przeznaczenia. To dlatego, że pociągi operatorskie kursują według stałych rozkładów jazdy. W przypadku zwykłych pociągów towarowych rozkłady jazdy są często zamawiane ad hoc i brak jest gwarancji czasu przejazdu, co z punktu widzenia klienta znacznie komplikuje planowanie łańcucha logistycznego. Planowany czas przejazdu między Gdańskiem a Warszawą lub Poznaniem wynosi 8 godzin, a z Gdańska do Gliwic - 15 godzin" - powiedział prezes PKP Cargo Connect Ivan Ružbacký, cytowany w komunikacie.

Ružbacký dodał, że w ramach usługi Connect Operator firma zabezpiecza również przeładunek i odwóz kontenerów z terminala transportem samochodowym pod wskazany przez klienta adres. Pociągami Connect Operator będzie można przewozić różnej wielkości kontenery.

Produkt przygotowany przez PKP Cargo Connect to element szerszej strategii Grupy PKP Cargo nastawionej na rozwijanie przewozów intermodalnych. Udział tego segmentu w strukturze kolejowego transportu towarowego rośnie i dlatego PKP Cargo chce rozwijać ofertę dla klientów, podkreślono.

"Epidemia koronawirusa, co prawda, zachwiała światową gospodarką, zerwała globalne łańcuchy dostaw i spowodowała przez to zmniejszenie przewozów kontenerów do europejskich i polskich portów, ale jest to stan przejściowy. Rozwijanie usług intermodalnych grupy dotyczy zarówno rynku polskiego, jak i międzynarodowego. Sieć połączeń w ramach usługi Connect Operator będzie stopniowo rozszerzana w Polsce, obejmie także połączenia zagraniczne. Wykorzystamy w tym celu naszą spółkę zależną PKP Cargo International, mamy także możliwość organizowania przewozów we współpracy z naszymi partnerami z innych europejskich kolei" - powiedział prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz.

Grupa PKP Cargo rozszerza także działalność na innych kierunkach. Uruchomione zostały m.in. nowe połączenia z Małaszewicz do terminala Tilburg w Holandii, w pobliżu portu w Rotterdamie. Pociągi są prowadzone przez wielosystemowe lokomotywy Vectron z dopuszczeniami również na Niemcy i na Holandię, dzięki czemu nie ma konieczności zmian pojazdu na trasie, podano także.

Ponadto PKP Cargo Connect wyekspediowało do Chin pierwszy skład z drewnem z Czech. Spółka ma zamówienie na przewóz kolejnych transportów z drewnem, jest to perspektywiczny rynek dlatego, że Czechy dysponują dużymi zasobami drewna, które eksportują do różnych krajów, w tym i do Chin.

Prezes Czesław Warsewicz dodaje, że możliwości operacyjne grupy na rynku intermodalnym znacznie wzrosną dzięki zakupom nowoczesnego taboru. Jeszcze w tym roku PKP Cargo S.A. wzbogaci się o 400 nowoczesnych platform do przewozu kontenerów, a do końca 2022 roku przybędzie ich łącznie około 1100 (nie licząc 50 wagonów odebranych pod koniec 2019 roku). Do tego dochodzi prawie 40 lokomotyw elektrycznych (przetarg na ostatnie pięć pojazdów wielosystemowych został niedawno ogłoszony), przypomniano.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)