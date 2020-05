X-Trade Brokers: Wyjście Enterprise Investors bez wpływu na strategię rozwoju



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews/ ISBtech.pl) - X-Trade Brokers (XTB) koncentruje się na rozwoju własnych technologii, szczególnie w zakresie platform transakcyjnych i jest dobrze przygotowane do zarządzania ryzykiem przy dużej zmienności na rynkach finansowych, poinformował ISBtech Omar Arnaut, CEO XTB. Sprzedaż akcji przez Entersprise Investors nie wpływa na realizację strategii rozwoju brokera.

"Sprzedaż akcji XTB przez Entersprise Investors jest autonomiczną decyzją tego akcjonariusza podjętą po 10 latach obecności w akcjonariacie. Decyzja ta w żadnym stopniu nie wpływa na realizację naszej strategii, która zakłada skupienie na rozwoju biznesu, ulepszaniu usług i dalszym zwiększaniu liczby nowych rachunków" - powiedział ISBtech Arnaut.

Systexan, kontrolowany przez Polish Enterprise Fund VI LP należący do funduszu private equity Enterprise Investors, poinformował wcześniej, że chce sprzedać posiadany pakiet akcji XTB w trybie ABB. W środę przeprowadzono transakcje pakietowe w cenie 6 zł za akcję.

"W czasach tak dużej dynamiki na rynkach finansowych, domy maklerskie muszą odpowiednio zarządzać ryzykiem. Historia pokazała, że zaniedbania w tym obszarze mogę się skończyć bardzo źle dla brokera, czego przykładem był okres uwolnienia franka szwajcarskiego w 2015 roku. W XTB jesteśmy dobrze przygotowani na takie okoliczności" - dodał CEO.

Zaznaczył, że XTB jest nie tylko spółką inwestycyjną, ale także technologiczną.

"Zatrudniamy ponad stu informatyków, którzy dbają o szybki rozwój innowacji w naszej firmie. Zmiany zachodzące w XTB mają miejsce praktycznie z miesiąca na miesiąc i dotyczą wielu obszarów naszej działalności, jak m.in. zwiększenie liczby instrumentów finansowych w ofercie, rozwój autorskich platform transakcyjnych xStation, zarówno w wersji webowej jak również w wersji mobilnej, która - w naszej opinii - już jest jedną z najlepszych i najnowocześniejszych platform inwestycyjnych na całym świecie. Dzięki temu, że jest to nasza autorska platforma, bardzo skupiamy się na zapewnieniu inwestorom wszystkich niezbędnych narzędzi, które są potrzebne w procesie inwestycyjnym" - wskazał prezes.

Podkreślił, że plany biznesowe zarówno na ten rok, jak i na następny, są związane z rozwojem wszystkich części biznesu, co pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć liczbę klientów.

"Podejmujemy wiele działań w tym kierunku, jak chociażby dalsza optymalizacja procesów sprzedażowych i marketingowych, ulepszenie użyteczności każdego aspektu naszej oferty od strony technologicznej, czyli rozwój obsługi klientów online poprzez platformę transakcyjną oraz automatyzację jak największej liczby procesów zachodzących w firmie. Ten ostatni element jest dla nas szczególnie istotny, ponieważ automatyzacja pozytywnie wpływa na obsługę klientów, pracę naszych pracowników, a także przyczynia się do redukcji kosztów operacyjnych. XTB rozwija się bardzo dynamicznie, stając się jednym z największych brokerów nie tylko w Europie, ale również na świecie. Dlatego rozwój technologiczny jest dla nas bardzo ważny" - powiedział CEO.

Ponadto stwierdził, że XTB jest obecne w Europie od 2005 roku i w tym czasie stało się jednym z największych domów maklerskich.

"Kilka lat temu rozwinęliśmy również działalność w Ameryce Łacińskiej, gdzie podobnie do Europy jesteśmy jedną z wiodących firm. Naszym celem w ostatnich latach było wzmocnienie pozycji na obu kontynentach. Cieszymy się, że osiągnęliśmy sukces i uważamy, że jest to bardzo dobry moment, by powrócić do ekspansji zagranicznej także w innych regionach świata. Nie chciałbym zdradzać konkretnych krajów, w których planujemy otworzyć oddziały, ale mogę powiedzieć, że planujemy jeszcze w tym roku rozpoczęcie działalności na dwóch nowych kontynentach" - podsumował Arnaut.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

