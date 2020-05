Bloober: Nasze 'The Medium' zwycięzcą prezentacji Microsoftu wg obserwatorów



Warszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - Bloober Team, powołując się na branżowych obserwatorów, ocenia, że jego "The Medium" było prawdopodobnie najbardziej promowaną grą i 'głównym zwycięzcą' prezentacji 13 gier na najnowszą konsolę Microsoftu, podała spółka.

"Podczas wczorajszej pierwszej prezentacji 13 gier na najnowszą konsolę (First Look Xbox Series X Gameplay), The Medium było prawdopodobnie najbardziej promowaną grą (czas antenowy). Dodatkowo zdaniem obserwatorów branżowych, to właśnie polska firma była 'głównym zwycięzcą' wczorajszego show giganta z Redmond" - czytamy w komunikacie.

Szczegóły umowy podpisanej wczoraj pomiędzy Bloober Team a Microsoft objęte są klauzulą poufności.

"Ze zrozumiałych względów nie mogę nic więcej zdradzić. Skoro jednak zdecydowaliśmy się na ten krok, oferta musiała być dla nas atrakcyjna pod wieloma względami. Efekty tej współpracy będą widoczne w kolejnych wynikach kwartalnych" - powiedział prezes Piotr Babieno, cytowany w materiale.

The Medium, które pojawi się na konsole nowej generacji Xbox X i komputery PC w okresie świątecznym 2020, to trzymający w napięciu horror psychologiczny, którego motywem przewodnim są różne punkty widzenia. Gracze będą mogli wcielić się w Mariannę - medium żyjące w dwóch światach: fizycznym i duchowym. Jako medium mogące zajrzeć do każdego z tych światów, gracze będą mieli możliwość rozszerzenia swojej perspektywy i odkrycia, że nie istnieje jedna, absolutna prawda o tym co widzą inni, bo wszystko może być postrzegane z różnej perspektywy, przypomina spółka.

"Każda z naszych gier ma główny temat, wokół którego skupiają się wymiar kreatywny i zaplecze technologiczne. W The Medium skupiamy się na perspektywie i percepcji. Kiedy zmienia się perspektywa, odkrywamy że wszystko co postrzegamy jest bardziej złożone i skomplikowane, niż nam się wydawało" - wskazał Babieno.

Za ścieżkę dźwiękową do gry odpowiada Akira Yamaoka, autor muzyki m.in. do Silent Hill i Arkadiusz Reikowski z Bloober Team. Współpracują nad podwójną ścieżką dźwiękową, która stwarza niezwykłą atmosferę w obu przedstawionych światach.

7 maja Bloober Team podał, że zawarł umowę z Microsoft Corporation, której przedmiotem jest wydanie nowej, produkowanej przez spółkę gry "The Medium" na platformach PC oraz Xbox Series X, w specjalnym programie.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)