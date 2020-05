Art Games Studio pod koniec roku rozważy przejście z NC na GPW



Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Art Games Studio po tegorocznych debiutach gier planuje rozważyć przejście z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformował prezes Jakub Bąk.

"W tej chwili skupiamy się na ustabilizowaniu działalności operacyjnej spółki. Pod koniec roku zobaczymy, jaki będzie cash flow z gier i wtedy wrócimy do przemyśleń, jeżeli chodzi o duży parkiet" - powiedział prezes Bąk podczas wideokonferencji.

Dodał, że Art Games Studio docelowo chce być spółką dywidendową, ale w tej chwili jeszcze wyniki na to nie pozwalają.

"Rok 2020 będzie rokiem, który zdecydowanie zmieni oblicze spółki, ze względu na pojawiający się cash flow z gier, które pojawi się po debiutach gier. W tym roku zaplanowaliśmy 20 premier, z tego 5 jest za nami, a 15 premier jeszcze przed nami. To oznacza, że pod koniec roku będziemy mieli 20 dodatkowych strumieni wpływów, których nie mieliśmy w ubiegłym roku, ani w 2018" - powiedział prezes.

Według niego, przychody w I kw. zawierają tylko niewielką część wpływów z premier gier, ponieważ większość pojawiła się w połowie marca.

Zgodnie ze strategię spółki na lata 2020-2022, zarząd zakłada wydawanie rocznie 2-3 większych gier i 6-8 mniejszych gier. "Jest to założenie konserwatywne" - dodał prezes.

"My zakładamy, że gry będą zwracać się, jeżeli chodzi o poziom kosztów, po 3-6 miesiącach. Będziemy dążyli, aby ten czas był krótszy: 2-3 miesiące, ale w ocenie zarządu najlepiej, jeśli byłoby to 2 tygodnie maksymalnie do miesiąca" - powiedział także prezes.

Podkreślił, że 90% z tych projektów, które mają zadebiutować w tym roku jest już na ukończeniu.

"Jedynie gra 'WW2: Bunker Simulator' będzie do wydania w późnym III kw., może w IV kw. Jest to jedna z dwóch najbardziej rozbudowanych naszych gier. Pierwszym jest 'Alchemist Simulator', który będzie wydany na wszystkie platformy. Prace nad grą 'WW2: Bunker Simulator' są obecnie w 45-50% zaawansowane" - powiedział Bąk.

Prezes podkreślił, że spółka chce i będzie wydawać symulatory, gdyż zainteresowanie tego typu grami jest bardzo duże. Arta Games Studio pracuje m.in. nad grami "RC Service Simulator" i symulatorem wspinaczkowym "Climber. Sky is the Limit", który już pojawił się w serwisie Steam.

Bąk dodał, że zarząd zadowolony jest z ostatniego debiutu gry "The Bullet: Time of Revenge" na Switch Nintendo, które miało miejsce 7 maja. "Jesteśmy zadowoleni z tego debiutu i w najbliższym czasie przekażemy informację o wynikach" - dodał prezes.

Art Games Studio, założone w 2017 r., specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. W swoim portfolio posiada takie gry, jak: "Earthworms", "Escape Doodland", "Bad Dream: Fever", "Unlucky 7", "When I Was Young" (early access), "Climbros" czy "Pooplers". Spółka zadebiutowała na NewConnect w maju 2019 r.

(ISBnews)