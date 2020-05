CEZ obniżył prognozy do 19-22 mld CZK zysku netto i 61-64 mld CZK EBITDA w br.



Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - CEZ obniżył prognozę skorygowanego skonsolidowanego zysku netto na ten rok do 19-22 mld CZK z 21-23 mld CZK oczekiwanych w marcu oraz prognozę EBITDA odpowiednio do 61-64 mld CZK z 63-65 mld CZK, podała spółka.

W 2019 r. skorygowany skonsolidowany zysk netto wyniósł 18,9 mld CZK, a EBITDA sięgnęła 60,2 mld CZK.

Spółka wyjaśniła w prezentacji, że prognozy zrewidowano wobec wcześniejszych z marca br. z uwagi na negatywny wpływ COVID-19 na produkcję energii tradycyjnej, negatywny wpływ na dystrybucję, sprzedaż i wydobywcze segmenty co skutkuje spadkiem konsumpcji energii oraz cen elektryczności, zmniejszonym zapotrzebowanie na energię wśród klientów korporacyjnych, niższą sprzedaż węgla.

"Szacujemy, że całkowity negatywny wpływ pandemii na EBITDA Grupy CEZ na cały 2020 rok wyniesie 3-4 mld CZK" - czytamy w prezentacji.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)