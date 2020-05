Play: Opóźnienie aukcji 5G wydaje się kwestią kilku miesięcy



Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - W ocenie Play, opóźnienie aukcji 5G wydaje się kwestią kilku miesięcy, wynika ze słów prezesa operatora Jean Marca Hariona.

"Dla nas im szybciej rozpocznie się aukcja 5G, tym lepiej. Nie oczekujemy zmian jej warunków. Czekamy na informacje. Wpływ opóźnienia na rollout 5G będzie, ale nie sądzimy, że będzie znaczący. Opóźnienie aukcji wydaje się kwestią kilku miesięcy" - powiedział Harion podczas wideokonferencji.

Zaznaczył, że C-band to tylko jedna z częstotliwości dla 5G, a Play realizuje w tym zakresie "progresywną implementację", przykładając dużą uwagę do pasma 2100 Mhz i warstwy sieci 5G Ready.

"Widzimy 5G jako game-changer'a i akcelerator nowej jakości usług. Jeśli chodzi o uruchomienie usług 5G, to wszystko zależy od dostępności urządzeń 5G i losów pandemii. Tymczasem rozwijamy 5G na naszej sieci i czekamy na aukcję" - wskazał Harion.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)