GUS poinformował w czwartek, że nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego Polski w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 3,5 mld zł. W takim samym okresie przed rokiem dodatnie saldo wyniosło 1,0 mld zł. Dodano, że obroty towarowe handlu zagranicznego wyniosły w cenach bieżących 254,9 mld zł w eksporcie oraz 251,4 mld zł w imporcie. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. eksport wzrósł o 0,6 proc., a import spadł o 0,4 proc.

Zdaniem PIE kryzys gospodarczy wywołany przez COVID-19 dotknie przede wszystkim dobra konsumpcyjne niebędące dobrami pierwszej potrzeby, wytwarzane głównie w ramach globalnych łańcuchów wartości.

"To na te dobra popyt w okresie dekoniunktury maleje najmocniej. Najbardziej narażony na spadki zagranicznego popytu będzie bez wątpienia polski eksport motoryzacyjny - i to zarówno eksport pojazdów, jak i części i akcesoriów motoryzacyjnych. W 2019 r. jego wartość wyniosła 30,2 mld euro, co stanowiło blisko 13 proc. eksportu towarów. Ponadto, zmniejszyć może się także zagraniczny popyt na elektronikę użytkową (np. telewizory, laptopy, telefony komórkowe), artykuły gospodarstwa domowego, czy też meble" - informuje PIE.

Z obliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego na podstawie danych GUS wynika, że w marcu 2020 r. polski eksport towarów (wyrażony w złotych) zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 4,2 proc., import zaś wzrósł o 0,4 proc.

"W porównaniu z innymi unijnymi krajami spadek eksportu nie wydaje się duży. Większe spadki odnotowano w pozostałych trzech krajach Europy Środkowej - eksport Czech zmalał o 13,3 proc. rok do roku, eksport Słowacji - o 19,2 proc. rok do roku, a eksport Węgier – o 7,3 proc. Kraje te, z uwagi na dużo większe zaangażowanie w globalnych łańcuchach wartości, są bardziej podatne na zmiany zagranicznego popytu niż Polska" - napisano w komentarzu.

"W marcu br. mniej odporny na spadki był także niemiecki eksport - zmalał on o 7,9 proc. rok do roku, czy też eksport Włoch (spadek o 14 proc. rok do roku)" - dodano.

PIE informuje, że dynamika polskiego eksportu na główne rynki zbytu była zróżnicowana, co w dużej mierze można tłumaczyć sytuacją epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19. Załamał się eksport do Francji i Włoch (zmalał w marcu br. o odpowiednio 29 proc. i 25 proc. rok do roku) - krajów szczególnie dotkniętych pandemią w marcu br.

O ponad 13 proc. zmalał eksport do Niderlandów, a po około 5 proc. do Czech, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

"Co ciekawe, eksport do Niemiec zwiększył się w marcu o 1 proc. rok do roku. Wyraźnie wzrósł także eksport do Stanów Zjednoczonych i Rosji (odpowiednio o 3 proc. i 10 proc., rok do roku ). Różna dynamika polskiego eksportu w ujęciu geograficznym to także efekt różnić w strukturze towarowej tego eksportu na poszczególne rynki" - komentuje PIE.

