Nowa odsłona programu Czyste Powietrze rusza 15 maja w wersji na razie okrojonej. Program dopłat do termomodernizacji i wymiany źródła ciepła w domach jednorodzinnych przeszedł dużą zmianę. Część poprawek zgłaszała Komisja Europejska i Bank Światowy, by przyspieszyć wypłatę wsparcia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska starał się wszystkie postulaty spełnić, ale dopiero od września jest szansa, by do finansowania programu włączyły się banki. Na razie nie ruszają też wyższe dotacje dla osób o niższych dochodach.

Po zmianach do skorzystania z dotacji są uprawnione tylko osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł. Nie ma już możliwości zaciągnięcia w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczek, będą tylko dotacje. Są za to inne plusy: dotacje z programu Czyste Powietrze można łączyć ze wsparciem, jakie na wymianę pieców czy termomodernizację przyznaje gmina. Wnioski zostały też mocno uproszczone - nie trzeba podawać danych technicznych, jak np. współczynnik przenikalności ciepła czy moc urządzeń. Dzięki temu obsługa programu ma przyspieszyć a na ocenę wniosku będzie 30 dni.

Kto może sięgnąć po dotacje z programu Czyste Powietrze

Program jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Nie ma możliwości otrzymania dofinansowania na domy nowo budowane, wsparcie dotyczy tylko budynków mieszkalnych jednorodzinnych już istniejących.

Dotację otrzyma osoba, której roczne dochody nie przekraczają 100 tys. zł. To ważna zmiana. Nie liczy się teraz dochodu na członka rodziny. Gdy o dotację występuje na przykład mąż to nie bierze się pod uwagę dochodów żony. Natomiast nie będzie możliwości dostania potem kolejnej dotacji z programu Czyste Powietrz na ten sam budynek.

Zaświadczenia o zarobkach nie trzeba dołączać do wniosku, za to w formularzu należy wskazać jakim PIT-em rozlicza się wnioskodawca. To odejmuje pracę WFOŚiGW. Dokumenty należy natomiast mieć w domu pod ręką na wypadek kontroli podczas realizacji przedsięwzięcia i 5-letniego okresu trwałości inwestycji.

Jak wyglądają uproszczone wnioski? Jak się je składa? Na co można dostać dotacje? W jakiej wysokości? Czy można łączyć dotacje z innymi programami? Jakie będą dalsze losy programy? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl