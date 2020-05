Za euro płacimy 4,56 zł. Za dolara 4,22 zł. Euro jest warte 1,08 amerykańskiego dolara. Czy aż tak zła jest sytuacja europejskiej gospodarki?

- Prognozy dotyczące europejskiej gospodarki w tym roku są rzeczywiście bardzo złe – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. – Jednak euro traci wobec dolara nie tylko ze względu na bardzo złe dane makroekonomiczne. Inwestorzy obawiają się, że europejska polityka gospodarcza nie będzie dobrze skoordynowana i powtórzą się problemy z poprzedniego kryzysu.

Z obecnego kryzysu państwa wyjdą jeszcze bardziej zadłużone niż po poprzednim kryzysie. We Włoszech relacja długu do PKB przekroczy 160 proc. Potrzebna będzie bardzo aktywna postawa EBC.

Dolar jest bardzo drogi i wobec euro, i wobec złotego. Polska waluta nie radzi sobie dobrze. Czy może powtórzyć się sytuacja z października 2000 r., gdy za dolara płaciliśmy ponad 4,70 zł?

- Złoty jest niedowartościowany wobec dolara, a sytuacja z 2000 r. była inna, to złoty był bardzo przewartościowany – wyjaśnia ekspert XTB. – Jeżeli nie dojdzie do realizacji jakiegoś wyjątkowego scenariusza, to złoty powinien zacząć się umacniać, schodząc poniżej 4,00 zł wobec dolara.