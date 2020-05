Ultimate Games: Premiera gry 'Hard West' na Xbox One - 19 czerwca



Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Data premiery gry "Hard West" na platformie Xbox One została ustalona na 19 czerwca, podało Ultimate Games. Planowana cena gry to 19,99 EUR/USD.

"Spółka zastrzega, że data premiery może ulec zmianie, o czym, w razie konieczności, zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Gra zadebiutuje m.in. w USA, Europie i Rosji. Przedsprzedaż gry rozpocznie się 10.06.2020 r. we wszystkich ww. regionach" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała także, że wydanie gry odbywa się przy współpracy z Forever Entertainment.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zadebiutowała na NewConnect w czerwcu 2018 r., zaś od lipca 2019 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)