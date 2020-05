Cieszyński na czwartkowej konferencji prasowej zwrócił się z apelem do wszystkich producentów i dystrybutorów środków ochrony osobistej, którzy chcieliby wprowadzić do obrotu dużą partię takich środków o przekazywanie resortowi zdrowia próbek do badań.

Poinformował, że taka próbka powinna liczyć 25 sztuk danego produktu.

"My, na nasz koszt, te badania wykonamy w jedynym certyfikowanym ośrodku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, z którym od samego początku przy tych badaniach współpracujemy" - poinformował wiceszef resortu zdrowia.

Cieszyński dodał, że takie próbki mogą oddawać zarówno organizacje dobroczynne, spółki Skarbu Państwa, lekarskie grupy zawodowe. "My wszystkie te partie towaru przebadamy" - zapewnił. "Jak najszybciej przekazujemy wyniki badań, aby te partie materiałów trafiły do medyków" - dodał Cieszyński. (PAP)

autor: Monika Zdziera