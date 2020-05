Ardanowski na wspólnej konferencji z Maląg przyznał, że brak pracowników sezonowych w związku z pandemią doskwiera także krajom na zachodzie Europy, a resort rolnictwa stara się pomóc polskim gospodarstwom w rozwiązaniu tego problemu.

"My do końca nie wiemy, jaka będzie skala zjawiska i ilu tych pracowników zza wschodniej granicy przyjedzie do Polski" - powiedział, zaznaczając, że postulaty organizacji rolniczych zostały wdrożone.

Minister dodał, że wprowadzono istotne ułatwienia dla pracowników zza wschodniej granicy. Zaznaczył też, że cudzoziemcy, którzy docierają do gospodarstw rolniczych, mogą podczas kwarantanny wykonywać pracę od pierwszego dnia pobytu, czego nie ma w innych branżach.

Ardanowski mówił, że ze środków publicznych nie można wykonywać testów cudzoziemskich pracowników, gdyż byłaby to niedozwolona pomoc publiczna, podjął jednak starania, by znaleźć środki wsparcia finansowego dla już wykonanych i opłaconych testów.

Apelował także, by Polacy, którzy w tej chwili nie są zatrudnieni, rozważyli podjęcie pracy przy zbiorach. "To jest element solidarności z rolnikami, to jest również element zebrania tych plonów, które opatrzność nam dała, i również zapobieganie niedoborom żywności, szczególnie tej najwartościowszej, oraz zwyżkom cen w sklepach" - powiedział.

Uczestnicząca w konferencji minister rodziny, pracy i polityki społecznej zapewniła, że urzędy pracy i agencje pracy będą wspierać rolników w zatrudnianiu w gospodarstwach rolnych, tak żeby udało się zebrać wiosenne plony. Dodała, że na koniec kwietnia stopa bezrobocia wynosiła 5,7 proc. - 960 tys. osób było bez pracy.

Maląg prosiła, żeby zrobić wszystko, by pozyskać polskich pracowników do pracy w polskich gospodarstwach, aby plony się nie zmarnowały. Również agencje pracy będą pomagały rolnikom w tej sytuacji - podkreśliła.

Apelowała też do uczniów i studentów, którzy mają wolny czas i chcieliby dorobić w rolnictwie, aby zgłaszali się do takiej pracy, żeby wesprzeć rolników przy zbiorach i pracach w gospodarstwie.

"Rząd podjął działania najlepiej jak potrafił, jesteśmy gotowi do działania i wsparcia. Dzięki Tarczy antykryzysowej sytuacja na rynku pracy jest stabilna" - oceniła. Zaznaczyła, że 6. tydzień działania Tarczy to 11 mld zł wsparcia.(PAP)