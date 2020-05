Bank Pekao jako pierwszy wdrożył obsługę e-dowodu w oddziałach



Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Pekao jako pierwszy bank w Polsce umożliwił obsługę e-dowodu, czyli nowego dowodu osobistego zawierającego specjalną warstwę cyfrową (tzw. chip), który umożliwia szybką i precyzyjną identyfikację, podał bank. Pierwsze placówki banku zostały już wyposażone w czytniki e-dowodów.

Dowód elektroniczny jest bezpłatnie wydawany w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terenie całego kraju. W warstwie cyfrowej e-dowodu zapisane są dane widoczne na blankiecie dowodu osobistego, w tym: kolorowe zdjęcie, dane osobowe, termin ważności. Dokument posiada niewidoczny, wbudowany mikroprocesor. To w nim, oprócz danych osobowych, umieszczone zostały również certyfikaty elektroniczne umożliwiające identyfikację, uwierzytelnianie posiadacza e-dowodu oraz podpisywanie dokumentów w systemach komputerowych, podano.

"Jesteśmy liderem cyfrowej transformacji polskiego sektora finansowego - konsekwentnie wdrażamy najnowsze rozwiązania informatyczne. Umożliwienie odczytu e-dowodów w naszych oddziałach to naturalna konsekwencja wprowadzenia tego sposobu identyfikacji w Polsce. Wdrożenie wspomnianej metody jest podyktowane przede wszystkim troską o bezpieczeństwo środków finansowych klientów oraz chęcią zapewnienia możliwie najwyższego poziomu ochrony ich danych osobowych. Zachęcamy klientów, aby korzystali z dowodów elektronicznych i nowoczesnej formy identyfikacji zarówno dla własnego bezpieczeństwa i wygody, ale także w trosce o środowisko naturalne" - powiedział p.o. prezesa Banku Pekao Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

Celem wprowadzenia w ubiegłym roku przez państwo e-dowodu była poprawa bezpieczeństwa oraz umożliwienie obywatelom szerokiego dostępu do usług elektronicznych, w tym do administracji publicznej, świadczeń zdrowotnych, sądów, urzędów skarbowych czy stanu cywilnego. Dowód elektroniczny może być wykorzystywany także w usługach komercyjnych, dla których wymagany jest zwiększony stopień bezpieczeństwa, np. w bankowości.

Dowód elektroniczny jest też wygodny w obsłudze dla doradcy. Bankier posługując się nim, wykorzystuje specjalny czytnik e-dowodu, który przyspiesza obsługę - przede wszystkim weryfikację tożsamości klienta, a w kolejnym etapie także autoryzację realizowanych przez niego transakcji. Po sczytaniu dowodu doradcy wyświetla się na ekranie duże wyraźne zdjęcie jego posiadacza. Dane z dokumentu, np. PESEL, są automatycznie odczytywane, przez co bankier błyskawicznie odszukuje klienta w systemie i nie musi ich nigdzie przepisywać, np. przy wnioskowaniu o nowy produkt, co również eliminuje ewentualne pomyłki. Ze względu na to, że dowód elektroniczny po umieszczeniu w czytniku jest automatycznie sprawdzany w bazach zewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - zarówno doradca, jak i bankier mają pewność, że dowód jest aktualny i nie został zastrzeżony, podkreślono.

"Dowody elektroniczne mają ogromny potencjał do wykorzystania przy obsłudze klientów, który od razu zauważyliśmy. Przede wszystkim przyspieszą sprawną identyfikację. Gwarantują też klientowi maksimum bezpieczeństwa, ponieważ są bardzo trudne do podrobienia. Ze względu na swoje unikalne cechy e-dowody pozwalają w pełni potwierdzić autentyczność dokumentu, co ma dla nas szczególne znaczenie. Bezpieczeństwo ma też drugi wymiar, szczególnie ważny w obecnej sytuacji związanej z pandemią. Klient nie musi podawać dowodu doradcy, po prostu samodzielnie umieszcza go w czytniku" - dodał wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej Marek Tomczuk.

Obecnie Bank Pekao uruchomił obsługę e-dowodu w 31 swoich oddziałach w największych miastach w Polsce i w najbliższym czasie sukcesywnie będzie rozszerzać dostępność tej metody na kolejne placówki.

Obecnie Bank Pekao uruchomił obsługę e-dowodu w 31 swoich oddziałach w największych miastach w Polsce i w najbliższym czasie sukcesywnie będzie rozszerzać dostępność tej metody na kolejne placówki.

(ISBnews)