Bank Millennium: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy o ok. 85-90 mln zł w 2020



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Po uwzględnieniu w swoich szacunkach decyzji Rady Polityki Pieniężnej z 28 maja 2020 r. o obniżce referencyjnej stopy procentowej do 0,1% i stopy lombardowej do 0,5% Bank Millennium aktualnie oczekuje ujemnego wpływu tych obniżek na wynik odsetkowy grupy kapitałowej Banku Millennium w pozostałej części bieżącego roku w wysokości około 85-90 mln zł, podał bank.

"Faktyczny wpływ może być inny i będzie on w dużej mierze zależał od uzyskanych wyników biznesowych, zmian w kosztach finansowania oraz innych działań neutralizujących" - czytamy w komunikacie.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)