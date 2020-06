Alior Bank nabył 100% akcji Ruchu za 1 zł



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Alior Bank nabył od Lurena Investments 108 824 007 akcji Ruchu, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego, za cenę 1 zł, podał bank.

"Zarząd Alior Banku S.A. informuje o zawarciu w dniu 3 czerwca 2020 r. pomiędzy spółką, w której bank posiada 100% akcji, a spółką Lurena Investments B.V., z siedzibą w Holandii, umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji, na podstawie której bank nabył 108 824 007 akcji spółki Ruch Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego, za cenę 1 złoty" - czytamy w komunikacie.

Alior Bank poinformował 1 czerwca, że podpisał ze spółką Lurena Investments przedwstępną umowę, w ramach której nabędzie 100% udziałów w kapitale Ruchu za cenę 1 zł.

Alior Bank zawarł także 1 czerwca umowę inwestycyjną z PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie, która stanowi, że PKN Orlen obejmie pozycję podmiotu dominującego względem Ruchu, nabywając 65% akcji spółki. PKN Orlen będzie odpowiedzialny za rozwój spółki. Koncern planuje otwarcie punktów sprzedaży detalicznej i gastronomii w lokalizacjach poza stacjami paliw, co stanowi platformę do generowania synergii z Ruchem.

PKN Orlen złożył spółce Ruch warunkową ofertę finansowania w związku z zamiarem przejęcia kontrolnego pakietu akcji spółki 11 kwietnia 2019 r. Decyzję poprzedziło badanie due dilligence spółki i wypracowanie kierunków działań restrukturyzacyjnych. Od tego czasu prowadzone były działania związane m.in. z przyjęciem i zatwierdzeniem układów restrukturyzacyjnych (co było jednym z warunków udzielenia spółce finansowania przez PKN Orlen). W międzyczasie powstał szczegółowy Plan Restrukturyzacji spółki oraz wynegocjowano umowę inwestycyjną z pozostałymi partnerami w tym przedsięwzięciu. Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz wydanie przez prezesa UOKiK zgody na objęcie przez PKN Orlen kontroli nad Ruch pozwala kontynuować proces.

Ruch jest organizatorem sieci saloników prasowych i kiosków w Polsce, jak również prowadzi działalność w zakresie dystrybucji prasy i książek (w tym sprzedaż internetową), a także usług kurierskich (usługa "Paczka w Ruchu"). Ruch kontroluje również spółki prowadzące działalność w zakresie m.in. zarządzania nieruchomościami, usług wsparcia biznesowego, prenumeraty oraz marketingu.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)