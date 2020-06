Na spotkaniu wyborczym w Lęborku (woj. pomorskie) Duda mówił o wielkich inwestycjach, które są nam potrzebne, jak Centralny Port Komunikacyjny, który – jego zdaniem - będzie wielkim kołem zamachowym naszej gospodarki i postawi nas wśród najpoważniejszych państw Europy.

"To także i te inwestycje znacznie bliższe nam wszystkim. To drogi, to budowa stu, a, mam nadzieję, dwustu przystanków kolejowych, które połączą mniejsze miejscowości i dadzą możliwości lepszego poszukiwania miejsc pracy, lepszej komunikacji, lepszej możliwości prowadzenia biznesu" - mówił Andrzej Duda.

Nawiązał także do budowy drogi S-6 łączącej Szczecin z Trójmiastem. Poinformował, że "w tym tygodniu na posiedzeniu rządu zostanie podjęta decyzja o tym, że droga ta będzie finansowana z budżetu centralnego, co przyspieszy jej budowę o trzy lata".

Dodał, że "to nie będzie - tak jak do tej pory postanawiano - partnerstwo publiczno-prywatne", lecz pieniądze z budżetu centralnego, co - jak podkreślił - "umożliwi dużo szybszą realizację tej inwestycji". "Premier zgodził się, żeby uczynić tę drogę częścią tego, co nazwaliśmy planem Dudy, czyli tych inwestycji, które będą się znajdowały pod moim szczególnym protektoratem" - powiedział prezydent.

Zapewnił, że chce, aby Fundusz Dróg Samorządowych, był coraz większy, aby samorządy mogły dobrze wykorzystać pieniądze z uzgadnianego europejskiego funduszu odbudowy. "Chcę, aby powstał fundusz inwestycji lokalnych, żeby mniejsze samorządy miały pieniądze na wkład własny przy korzystaniu z funduszy europejskich" - powiedział prezydent.